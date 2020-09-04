Мер Умані повідомив про коронавірус у шести хасидів

В Умані Черкаської області у шести хасидів виявили коронавірусну хворобу COVID-19, повідомив мер міста Олександр Цебрій.

«Наскільки мені відомо, на сьогодні у шести паломників виявлено позитивні тести на COVID-19. Далі працюють медичні працівники згідно зі своїми протоколами», – зазначив Цебрій.

За його словами, у міській лікарні є 14 ліжок для людей із COVID-19. При цьому лікуються вже 18 осіб. Для їхнього розміщення довелося шукати додаткові можливості.

22 серпня чільний ізраїльський посадовець у галузі боротьби з коронавірусною пандемією звернувся з листом до президента України Володимира Зеленського з проханням заборонити цього року традиційне щорічне паломництво юдеїв-хасидів до Умані на святкування юдейського Нового року через занепокоєння, що це паломництво може спричинити спалах COVID-19.

Від півночі 28 серпня до України обмежений в’їзд іноземців. Винятків для паломників українська влада робити не планує.

Станом на ранок 4 вересня в Україні виявили 130 951 хворого на COVID-19. Помер 2 761 пацієнт, 60 613 одужали.