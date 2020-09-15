На кордоні з Білоруссю перебуває майже 700 хасидів, прикордонники очікують ще кілька тисяч – ОП

На білорусько-українському кордоні зранку перебували 690 хасидів, повідомив Офіс президента за підсумками розмови Володимира Зеленського з головою Державної прикордонної служби України Сергієм Дейнеком.
«Прогнозуємо прибуття до лінії кордону в Чернігівській області до тисячі осіб, Житомирській – до 700, Волинській – до 1,5 тисячі осіб. Очікуємо прибуття до міста Мінська трьох чартерів – близько 600 іноземців», – повідомив Дейнеко.
Для посилення прикриття білоруської ділянки залучені резерви Національної академії Державної прикордонної служби України та Сумського прикордонного загону.
Також задіяні вертоліт Мі-8, два H-125, літак DA-40 та безпілотні комплекси для проведення повітряного моніторингу кордону.
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