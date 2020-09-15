15 вересня сотні хасидів, які вирушили до України для святкування Рош га-Шана, незважаючи на обмеження через коронавірус, заблокували білорусько-український кордон після того, як прикордонники не впустили їх на українську територію. Зранку на кордоні, за словами спікера Державної прикордонної служби України, перебувають щонайменше 500 хасидів. Офіс президента України за підсумками розмови Володимира Зеленського з головою Державної прикордонної служби України Сергієм Дейнеком повідомляє про 690 осіб, які перебувають на кордоні.