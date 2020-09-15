Хасиди на кордоні України просять про виняток – їм нагадують про коронавірус

Сотні хасидів, які вирушили до України для святкування Рош га-Шана, незважаючи на обмеження через коронавірус, заблокували білорусько-український кордон після того, як прикордонники не пустили їх на українську територію. Представники хасидів просять зробити виняток для прочан і вважають, що вирішення цього питання – в компетенції голови Держприкордонслужби. Тим часом в Умані нагадують, що через пандемію коронавірусу пропонували цього року відмовитися від масових святкувань Рош га-Шана на території міста.

На прикордонному пункті пропуску Нові Яриловичі понад добу тимчасово обмежений вантажний та пасажирський рух. З боку Білорусі на територію України намагаються потрапити сотні прочан-хасидів, які хочуть дістатися Умані, щоб там, поблизу могили Ребі Нахмана відсвяткувати Рош га-Шана 18 вересня. Українські прикордонники їх не пускають на підставі рішення Кабінету міністрів щодо заборони на в’їзд іноземцям через карантинні заходи, пов’язані із поширенням коронавірусу. Тим часом в Офісі президента повідомляють, що очікується прибуття до лінії кордону в Чернігівській області до тисячі осіб, Житомирській – до 700, Волинській – до 1,5 тисячі осіб.

Наразі ситуація на ділянках кордону, куди прибувають прочани-хасиди, лишається контрольованою. Наразі прикордонники вже неодноразово роз’яснювали прибулим причини, через які їх не можуть пустити на територію України, мінімум до 28 вересня. Про це Радіо Свобода інформує речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Ці іноземці лишаються за лінією державного кордону. Вони всі були поінформовані ще до поїздки про те, що в Україні діють такі обмеження

«Голова Державної прикордонної служби зустрівся з представниками іноземців, а також ознайомився з ситуацією на ділянці кордону, проконтролював, щоб не було допущено провокацій на кордоні, щоб не було порушень режиму на пункті пропуску. Наголошую, що всі ці іноземці перебувають на території Білорусі, вони не на території України. Вони лишаються за лінією державного кордону України. Ми чудово розуміємо, що вони всі були поінформовані ще до поїздки про те, що в Україні діють такі обмеження. Однак вони обрали для себе такий шлях. Вони лишаються на місці. Фактично між пунктами пропуску з українського та білоруського боків. Ми не фіксували, щоб вони поверталися на територію Білорусі», – повідомляє Демченко.

Зі свого боку, прочани-іноземці просять зробити для них виняток. Вже той факт, що люди нині готові чекати на кордоні рішення у доволі незручних умовах, говорить про силу їхнього бажання, про те, як для них важливо у ці дні потрапити в Умань до могили цадика Нахмана, зауважує у коментарі Радіо Свобода юристка Міжнародного благодійного фонду імені рабі Нахмана Ірина Рибницька. На її думку, це могло би бути підставою для винятку і допуску прочан на територію України.

Вони готові дотримуватися усіх карантинних заходів, їхати в окремих автобусах, у масках, на кордоні чи вже в Умані здати тести і дотримуватися усіх правил, які висуватиме українська сторона.

«Нас дуже засмучує, що там лишаються діти та жінки. Звісно, ситуація неоднозначна, але фонд рабі Нахмана звернувся до президента і уряду. Ми просимо звернути увагу на цю ситуацію і гадаємо, що у постанові Кабінету міністрів є норма, яка дозволяє голові Державної прикордонної служби України у виняткових випадках з гуманітарною метою ухвалювати рішення про допуск на територію України. Тим більш, що вони готові дотримуватися усіх карантинних заходів, вони готові їхати в окремих автобусах, у масках, готові на кордоні чи вже в Умані здати тести, дотримуватися режиму самоізоляції до визначення результатів тестів, і загалом готові дотримуватися усіх правил, які висуватиме українська сторона. Якщо уряд вирішить, що такий акт гуманізму варто здійснити, то може бути визначена уповноважена особа, яка наглядатиме за дотримання усіх необхідних карантинних заходів. Адже, попри усі заклики їхати додому, люди хочуть потрапити до могили рабі Нахмана. Така сила віри, такий посил, таке бажання людей, мені здається, має відчити якісь двері», – наголошує Рибницька.

Постанова Кабінету міністрів України дозволяє голові служби ухвалити рішення про допуск іноземця на територію України з гуманітарною метою лише, коли йдеться про смерть, хворобу чи необхідність термінового лікування. Натомість хасиди, які нині застрягли на кодоні, прямо заявляють, що їхньою метою в’їзду – є паломництво, пояснив речник ДПС Андрій Демченко.

Відтак, за його словами, у ситуації, що склалася, прикордонники не можуть діяти інакше, а прочанам варто було б дослухатися до офіційних осіб як України так і Ізраїлю, які закликали у зв’язку з поширенням коронавірусу у світі утриматися від таких поїздок.

Тим часом в Умані пандемія COVID-19 лише посилила побоювання частини містян та їхнє несприйняття навали туристів. Як і раніше, частина уманчан нарікають на непридатність міської інфраструктури до розміщення великої кількості гостей. Є нарікання і на поведінку прочан, каже Радіо Свобода житель Умані, член правління спілки «Рада громадських організацій» Володимир Гончарук.

В районі міста, де найбільше скупчення туристів, закрили школи та дитячі садки, аби убезпечитися від поширення коронавірусу

«Я вважаю, що більшість незаангажованих туристичним бізнесом уманчан розділяють мою позицію. В районі міста, де найбільше скупчення туристів, закрили школи та дитячі садки, аби убезпечитися від поширення коронавірусу. Адже туристи роблять, що хочуть, смітять. Нині в місті тисячі паломників, сотні поліцейських машин. Це вже створює незручності. Тепер поліція перевіряє усі машини на в’їздах в місто та у самій Умані, що додає незручностей. Поліція повністю на боці туристів. В результаті неоднозначних ситуацій наші люди отримують кримінальні справи за антисемітизм, а туристи ні за які свої дії не відповідають. Не витримує вже каналізація, відбувається забруднення центральної частини міста, оскільки вона дещо нижче розташована. Не витримують комунікації, нечистоти потрапляють у річки та ставки. Чиновники цієї проблеми не вирішують. Якщо Умань заробляє якісь кошти на туристах, то ці гроші не витрачаються на створення умов для туристів», – переконує Гончарук.

На сьогодні в Умані виявлено понад 60 інфікованих людей, повідомляє міський голова Олександр Цебрій. На його думку, це пов'язано саме зі скупченням прочан у місті.

Держава, на жаль, не дослухалася вчасно до наших рекомендацій, до бачення уманчан, до переживань

«Я і переважна більшість уманчан були проти приїзду на територію міста паломників, туристів із країн «червоної зони». Я десь із пів року тому піднімав це питання на рівні держави, щоб зробити усе можливе, аби традиційне святкування Рош га-Шана не відбувалося у цьому році на території нашого міста. І люди-паломники із «червоної зони» не змогли потрапити на територію нашої країни. Але держава, на жаль, не дослухалася вчасно до наших рекомендацій, до бачення уманчан, до переживань. І запровадила такі запобіжні заходи лише з 28 серпня. А повинна була їх зробити десь, думаю, у червні місяці як мінімум. Люди з «червоної зони» не потрапили б на територію міста і ми не мали б таку ситуацію, яку маємо на сьогоднішній день», – заявляє Цебрій.

Тим часом 500 хасидів зі США, Великої Британії та Ізраїлю, які їхали в Україну до могили цадика Нахмана, «застрягли» у Гомелі (Білорусь), повідомляє Білоруська служба Радіо Свобода.

В Україні до 28 вересня заборонений в’їзд іноземцям та особам без громадянства. МВС України повідомляло, що Умань для святкування юдейського Нового року Рош га-Шана цього року відвідають три тисячі паломників – порівняно з 30-40 тисячами, які були в попередні роки. Це пов’язано з пандемією COVID-19. Святкування Рош га-Шана триватиме з 18 по 20 вересня.

14 вересня на білорусько-український кордон прибули кілька сотень хасидів, які намагалися потрапити на територію України. Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко зустрівся з ними й попередив про відповідальність за несанкціонований перетин кордону. Держприкордонслужба заявила, що посилила охорону кордону з Білоруссю через спроби хасидів потрапити на територію України.

Міністерство внутрішніх справ України вранці 15 вересня повідомило, що «на кордоні з Білоруссю скупчилися кілька сотень іноземних громадян, які не полишають спроб потрапити в Україну, навіть отримавши роз'яснення та чітко усвідомлюючи про обмеження в’їзду іноземців, що введені з метою недопущення поширення територією України коронавірусної інфекції». У відомстві розповіли, що рух транспортних засобів та громадян через пункт пропуску «Нові Яриловичі» залишається обмеженим, а також, що на кордоні з Білоруссю є необхідні резерви ДПС. Крім того, на місце подій прибули підрозділи Національної поліції та Національної гвардії.