У США науковці виявили білок, який нейтралізує коронавірус

Науковці з Піттсбурзького університету (США) виявили білок, здатний повністю нейтралізувати коронавірус нового типу навіть у мінімальному дозуванні. Виявлений білок здатний входити в контакт з S-білком коронавірусу, проникати всередину нього і знищувати.

Ідеться про білкову сполуку, яка в 10 разів менша від повнорозмірного антитіла, що використовується для створення препарату Ab8 проти COVID-19, ідеться в дослідженні, опублікованому 14 вересня в науковому журналі Cell.

У дослідженні наголошується, що препарат показав високу ефективність у профілактиці та лікуванні коронавірусної інфекції серед мишей і хом’яків. Фахівці звернули увагу, що молекули виявленої речовини не зв’язуються з клітинами людини, за рахунок чого можна мінімізувати негативні побічні ефекти.

«Ab8 не тільки має потенціал у терапії COVID-19, але і розглядається як профілактичний засіб для запобігання зараження людей коронавірусом нового типу», – сказав один із авторів дослідження Джон Меллорс.

За даними університету Джонса Гопкінса (США), станом на 15 вересня число випадків COVID-19 у світі сягає 29,3 мільйона, померли понад 928 з половиною тисяч людей.