Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
14 вересня 2020, Київ 16:18
Відео

За гроші з «ковідного» фонду ремонтують дороги – відео

За гроші з «ковідного» фонду ремонтують дороги – відео
Embed
За гроші з «ковідного» фонду ремонтують дороги – відео

No media source currently available

0:00 0:02:55 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

В Україні частина грошей, які виділили на боротьбу з коронавірусом, були витрачені на ремонт доріг. Президент України Володимир Зеленський говорить, що це все заради хворих, щоб зручно було до лікарень добиратися. Активісти впевнені: дороги будують, щоб піаритися напередодні місцевих виборів, які заплановані на осінь. (Відео телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», Agency, «Велике будівництво»/YT, «Житомир.iнфо»/YT, UGC)

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Нагору
XS
SM
MD
LG