В Україні частина грошей, які виділили на боротьбу з коронавірусом, були витрачені на ремонт доріг. Президент України Володимир Зеленський говорить, що це все заради хворих, щоб зручно було до лікарень добиратися. Активісти впевнені: дороги будують, щоб піаритися напередодні місцевих виборів, які заплановані на осінь. (Відео телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», Agency, «Велике будівництво»/YT, «Житомир.iнфо»/YT, UGC)