Київ зберігає лідерство в Україні за числом нових випадків COVID-19

Столиця України зберігає лідерство за числом нових заражень коронавірусною інфекцією серед усіх українських регіонів. Лише 12 вересня в Києві виявили ще 310 випадків COVID-19, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у сервісі Telegram.

«Кількість мешканців Києва, в яких виявили коронавірус, збільшилась за минулу добу на 310 людей. Троє хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 269 киян. На сьогодні в столиці вже 17261 підтверджений випадок захворювання на COVID-19», – відзначив Кличко.

За час пандемії коронавірусну інфекцію подолав 5281 житель Києва, нині в столиці хворіють понад 11700 людей.

Раніше цього тижня в Києві був встановлений рекорд за числом виявлених за добу хворих. 11 вересня Кличко повідомив про 404 нових випадки COVID-19.