404: у Києві зафіксували добовий максимум за кількістю хворих на COVID-19 

У 404 жителів Києва підтверджено минулої доби діагноз – COVID-19, повідомив столичний мер Віталій Кличко.

«Вперше за весь період пандемії в Києві така кількість хворих за добу – 404. Із них – 33 дитини. Померли за добу семеро людей. Усього коронавірус забрав життя 261 киянина. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 16 523», – повідомив Кличко.

За його словами, одужали за минулу добу 168 людей, усього коронавірус подолали 5170 мешканців Києва.

Станом на ранок 11 вересня, загальна кількість зафіксованих випадків COVID-19 в Україні становить 148 756, померли 3076, одужали – понад 67 тисяч.