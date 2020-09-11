Тимошенко одужала після COVID-19 – речниця

Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко одужала після COVID-19, повідомила її речниця Марина Сорока у фейсбуці.

«Нарешті настала черга добрих новин! Щойно Юлія Володимирівна отримала негативний результат тесту на COVID-19. Коронавірус подолано. Вона почуває себе значно краще. Поки залишається запалення легень, але лікування йде успішно, і незабаром вона вже повернеться до нормального життя і до роботи», – написала Сорока.

23 серпня речниця лідерки «Батьківщини» повідомила, що Юлія Тимошенко у важкому стані через COVID-19.

Станом на ранок 11 вересня кількість зафіксованих випадків COVID-19 в Україні становить 148 756, померли 3076, одужали – понад 67 тисяч.