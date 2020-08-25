Гарних новин немає – речниця про стан хворої на COVID-19 Юлії Тимошенко

Речниця Юлії Тимошенко Марина Сорока повідомила, що стан хворої на коронавірусну інфекцію лідерки партії «Батьківщина» залишається тяжким.

«На жаль, гарних новин наразі немає. Стан Юлії Володимирівни залишається важким…. З учорашнього вечора вона отримує інтенсивний курс терапії, відповідно до протоколу лікування COVID», – вказала речниця.

Про хворобу Тимошенко її речниця вперше повідомила в неділю, 23 серпня.

Всього від початку пандемії в Україні виявили 108 415 випадків захворювання, одужали за цей час майже 53 тисячі людей, померли 2318.