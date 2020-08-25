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25 серпня 2020, Київ 17:14
Новини | Коронавірус

Гарних новин немає – речниця про стан хворої на COVID-19 Юлії Тимошенко

Юлія Тимошенко

Речниця Юлії Тимошенко Марина Сорока повідомила, що стан хворої на коронавірусну інфекцію лідерки партії «Батьківщина» залишається тяжким.

«На жаль, гарних новин наразі немає. Стан Юлії Володимирівни залишається важким…. З учорашнього вечора вона отримує інтенсивний курс терапії, відповідно до протоколу лікування COVID», – вказала речниця.

Про хворобу Тимошенко її речниця вперше повідомила в неділю, 23 серпня.

Всього від початку пандемії в Україні виявили 108 415 випадків захворювання, одужали за цей час майже 53 тисячі людей, померли 2318.

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