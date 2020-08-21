Зеленський розповів, що на COVID-19 хворіла не лише дружина, а й син

Президент України Володимир Зеленський розповів, що на коронавірусну інфекцію COVID-19 перехворіла не лише його дружина, а й син. Про це Зеленський, виступаючи без маски, заявив під час робочої поїздки до Миколаївської області 21 серпня.

«Захворіла моя дружина і син, до речі, теж, і вони разом лікувалися в лікарні. І якщо діти переносять це, як діти, – більш-менш нормально, тільки температура, і всі батьки переймаються цим, то дорослі переносять цю хворобу дуже складно, навіть ті дорослі, які молоді, здорові, займаються спортом. Тому я всім бажаю здоров’я, дуже всіх прошу бути обережними. Особливо зараз люди перестали дотримуватися будь-яких карантинних заходів, ніхто нічого не боїться. Повірте нашій сім’ї – ніхто не боїться, поки в тебе хтось поруч не захворів на цю хворобу», – сказав Зеленський.

В Україні вже другу добу поспіль фіксуються показники у понад дві тисячі нововиявлених інфікованих за добу. Про антирекорд (2156 хворих за добу) українські медики повідомили 20 серпня, ще 2106 випадків виявили за минулу добу.