Перша леді одужала від COVID-19 – офіс Зеленського

В Офісі президента України повідомили, що дружина Володимира Зеленського одужала від COVID-19.

«Перша леді України Олена Зеленська одужала від коронавірусної інфекції COVID-19 і сьогодні виписалася з лікарні. Вона почувається добре та щаслива знову бути з родиною. Подолавши COVID-19, Олена Зеленська все ж потребує продовження лікування від викликаної ним двобічної пневмонії та проходитиме його вдома», – йдеться в повідомленні президентської канцелярії у Telegram.

12 червня дружина президента Олена Зеленська повідомила, що захворіла на COVID-19.​ В Офісі президента заявили, що сам Зеленський переходить на особливий режим роботи.​