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03 липня 2020, Київ 19:45
Новини | Коронавірус

Перша леді одужала від COVID-19 – офіс Зеленського

Президентське подружжя Володимир (п) і Олена Зеленські

В Офісі президента України повідомили, що дружина Володимира Зеленського одужала від COVID-19.

«Перша леді України Олена Зеленська одужала від коронавірусної інфекції COVID-19 і сьогодні виписалася з лікарні. Вона почувається добре та щаслива знову бути з родиною. Подолавши COVID-19, Олена Зеленська все ж потребує продовження лікування від викликаної ним двобічної пневмонії та проходитиме його вдома», – йдеться в повідомленні президентської канцелярії у Telegram.

12 червня дружина президента Олена Зеленська повідомила, що захворіла на COVID-19.​ В Офісі президента заявили, що сам Зеленський переходить на особливий режим роботи.​

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