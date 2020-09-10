ЦВК зареєструвала Ляшка і ще двох кандидатів у народні депутати на 208-му окрузі

Центральна виборча комісія зареєструвала трьох кандидатів у народні депутати на окрузі №208. Про це пресслужба комісії повідомила за підсумками засідання 10 вересня.

Серед зареєстрованих сьогодні:

Іван Донецьк («Прогресивна соціалістична партія України»)

Олег Ляшко («Радикальна партія Олега Ляшка»)

Віталій Чорний («Команда Сергія Мінька»)

Раніше ЦВК зареєструвала ще трьох кандидатів: Олексія Оскера, Михайла Побігая та Сергія Суханова.

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Також комісія внесла зміни до складу окружної виборчої комісії на окрузі, замінивши представників Аграрної партії та партії «Соціальна справедливість».

Центральна виборча комісія визначила дату проведення виборів народного депутата на окрузі №208 у Чернігівській області на 25 жовтня. Попереднього парламентаря від цього округу Віталія Давиденка знайшли мертвим 23 травня 2020 року.