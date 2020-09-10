Сьогодні останній день, коли можна змінити місце голосування на місцевих виборах

10 вересня – останній день, коли можна змінити місце голосування на місцевих виборах.

«Виборчу адресу» можна змінити онлайн або в місцевому відділенні реєстру виборців.

Онлайн. Для цього необхідний «цифровий підпис». Якщо його немає – його також можна оформити, не виходячи з дому, через сервіс «Приват24». Якщо це неможливо, то доведеться зібрати пакет документів та принести його до одного з українських Центрів сертифікації.

Потім на сайті Державного реєстру виборців треба знайти «Особистий кабінет» (правий верхній куток), а в ньому обрати «Заяви та запити», а вже в них – «Звернення щодо зміни виборчої адреси».

Сайт запропонує заповнити анкету, яку треба буде завізувати цифровим підписом.

На електронну пошту, вказану в анкеті, щонайменше через добу надійде лист-підтвердження про те, що ваша «виборча адреса» змінилася. Або ж можна час від часу заходити на сайт Держреєстру виборців і дивитися на зміну «виборчої адреси» в «особистому кабінеті».

У місцевому відділенні реєстру виборців. Потрібно прийти до такого відділення (найчастіше воно розташоване в райдержадміністрації або біля неї) з паспортом, написати заяву про зміну «виборчої адреси» та додати до неї копію документа, який би підтверджував реальне місце проживання (не за місцем реєстрації). Таким чином можуть визначити собі постійне місце голосування і ті громадяни України, які ніде не зареєстровані, пояснюють у Держреєстрі виборців.

Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня.