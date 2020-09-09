Аваков перед виборами пригрозив «жорсткою реакцією» на підкуп виборців і провокації

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 8 липня заявив, що правоохоронці будуть жорстко реагувати на будь-які намагання незаконного впливу на місцеві вибори у жовтні, виборча кампанія щодо яких вже розпочалася.

«Хочу попередити: в МВС України достатньо сил, засобів та мотивації для контролю передвиборчого процесу. Ми будемо жорстко реагувати на всі спроби побудови «передвиборчих сіток», на підкуп виборців, провокації та інші порушення. На жаль, інформація про такі намагання у нас вже з’являється», – сказав Аваков.

За його словами, МВС перед виборами «тісно співпрацює» з ЦВК і громадянською мережею «Опора».

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«В Національній поліції працює спеціальний підрозділ, який перевіряє усі повідомлення. Тому, якщо у вас є інформація про порушення виборчого процесу, вам треба звернутися за телефоном: 044-254-97-56», – звернувся Аваков.

Верховна Рада призначила місцеві вибори на 25 жовтня 2020 року.