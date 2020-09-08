У Мінцифри повідомили про запуск серіалу до місцевих виборів

У Міністерстві цифрової трансформації повідомли про запуск «освітнього серіалу» під назвою «Кандидат» на платформі «Дія.Цифрова освіта», присвяченого місцевим виборам в Україні.

«Освітній серіал рекомендований всім, хто розмірковує, чи балотуватися на місцевих виборах. Ви почуєте про всі основні етапи, які доведеться пройти кандидату, вже найближчими місяцями. Освітній серіал містить 11 серій тривалістю 3-5 хвилин. Участь у серіалі взяли Андрій Джеджула, Олександр Солонтай, Олександр Слобожан, Марина Бардіна, Олена Шуляк, Вадим Галайчук, Олександр Скічко», – йдеться в повідомленні на сайті міністерства.

Безкоштовно подивитися освітній серіал «Кандидат» можна тут.

Верховна Рада призначила місцеві вибори на 25 жовтня 2020 року.