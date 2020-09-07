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07 вересня 2020, Київ 14:58
Новини | Політика

Понад 40% українців у липні не знали, за яку партію голосувати на місцевих виборах – опитування

Верховна Рада призначила місцеві вибори на 25 жовтня 2020 року

41% українців у липні не знали, за яку партію голосувати на місцевих виборах, йдеться в опитуванні групи «Рейтинг», яке провели 30 та 31 липня й оприлюднили 7 вересня.

При цьому 15% всіх опитаних планували проголосувати за «Слугу народу», 9% – за «Опозиційну платформу – За життя», 8% – за «Європейську солідарність», 4% – за «Батьківщину», по 2% – за ВО «Свобода», «Партію Анатолія Шарія» та «Радикальну партію Олега Ляшка», по 1% – за «Силу і честь» і «Голос».

Серед тих, хто визначився і має намір проголосувати, «Слугу народу» готові підтримати 30%, ОПЗЖ – 17%, «Європейську солідарність» – 16%, «Батьківщину» – 9%. Усі інші політичні сили набрали до 3%.

Опитування проводилося за випадковою вибіркою, яка включала 2472 громадян України віком від 16 років і старше. Вибірка репрезентативна за регіоном, віком та статтю. Статистична похибка не перевищує 2 відсотків при 95-відсотковому рівні довіри, а коефіцієнт досяжності становив 12 відсотків.

Верховна Рада призначила місцеві вибори на 25 жовтня 2020 року.

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