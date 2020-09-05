В Україні офіційно розпочався виборчий процес щодо місцевих виборів

В Україні 5 вересня офіційно розпочався виборчий процес щодо місцевих виборів, призначених на 25 жовтня 2020 року. Цю дату раніше затвердила Центральна виборча комісія.

«Через 50 днів ми обиратимемо депутатів місцевих рад і селищних, сільських і міських голів. Значною мірою саме від місцевої влади залежатиме рівень життя у громадах, тому голос кожного – надважливий. Що варто зробити вже зараз? Змінити виборчу адресу, якщо потрібно, і перевірити себе у списку виборців, щоб 25 жовтня голосувати, а не нервувати», – йдеться 5 вересня у повідомленні ЦВК в фейсбуці.

З календарний планом основних організаційних заходів з підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня можна ознайомитися тут.

Цьогорічні місцеві вибори проходитимуть із урахуванням нового поділу на райони.

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