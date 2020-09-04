Кравчук: вибори поблизу лінії зіткнення відбудуться, але не зараз

У 18 територіальних громадах, що розташовані поблизу лінії зіткнення в Донецькій та Луганській областях, місцеві вибори відбудуться пізніше, ніж 25 жовтня. Про це в ефірі Радіо Свобода сказав голова Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук.

«Не треба говорити загалом, нібито вибори не відбудуться. Це неправильне тлумачення. Треба додавати хоча б одне слово: «Вибори зараз не відбудуться», – тому що немає об’єктивних передумов. Але в принципі вибори відбудуться обов’язково», – сказав Кравчук.

Він наголосив, що зараз на контрольованих урядом України територіях поблизу лінії зіткнення неможливо гарантувати безпеку учасникам виборчого процесу. Тому вибори і вирішили відтермінувати.

8 серпня Центральна виборча комісія визначила перелік територіальних громад Донецької та Луганської областей, на території яких неможливо провести місцеві вибори. Серед них опинилися не лише окуповані і прифронтові території, а й віддалені від зони бойових дій, де раніше вибори і президента, і парламенту проводилися.

У Донецькій області це 10 громад Бахмутського, Волноваського, Маріупольського та Покровського районі. У Луганській області – 8 громад Сєвєродонецького і Щастинського районів.

Центральна виборча комісія повідомила, що скасувала вибори за рекомендацією Військово-цивільних адміністрацій. Донецька ВЦА, своєю чергою, послалася на висновки поліції, Служби безпеки України та штабу Операції об’єднаних сил. Раніше поліція Донецької області у відповіді на запит Радіо Свобода повідомила, що не давала рекомендацій скасовувати вибори у підконтрольних Україні громадах.

18 серпня ЦВК повторно звернулася до ВЦА і силових органів за роз'ясненнями через суспільний резонанс і те, що в деяких громадах, які потрапили до переліку, вдалося успішно провести вибори президента та парламентські вибори торік.

30 серпня, спираючись на ці відповіді, ЦВК остаточно скасувала вибори у 18-ти громадах.

Місцевій вибори в Україні призначені на 25 жовтня.