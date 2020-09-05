5 вересня – початок виборчого процесу місцевих виборів, призначених на 25 жовтня 2020 року. У зазначену дату відбудуться перші місцеві вибори за новим Виборчим кодексом – вперше буде застосована система відкритих виборчих списків. Радіо Свобода поцікавилося у киян та гостей столиці, що вони знають про місцеві вибори та за кого вважають за потрібне віддати свої голоси.