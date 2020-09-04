Працюємо, щоб під кінець вересня зустрілися лідери «нормандської четвірки» – Кулеба

Зустріч лідерів держав «нормандської четвірки» може відбутися до кінця поточного місяця, припускає міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Про це він сказав в інтерв’ю Радіо Свобода.

«На цей місяць дуже багато заплановано. Це і робота Тристоронньої контактної групи, і зустріч радників лідерів «нормандського формату», і зустріч міністрів закордонних справ. І віримо, і працюємо над тим, щоб десь під кінець вересня встигли і лідери зустрітися», – заявив він.

Кулеба додав, що має попередню дату зустрічі радників лідерів «нормандської четвірки», проте наразі її не розголошує. За його словами, одразу після цього мають зустрітися міністри цих країн, а за результатами їхніх перемов – лідери країн.

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Він зазначив, що серед перешкод у переговорному процесі – ультиматум Росії щодо постанови Верховної Ради про місцеві вибори. Водночас він вказав на те, що після запровадження чергового припинення вогню на Донбасі понад місяць не фіксують бойових втрат серед українських військових.

«Сенс є в зустрічах завжди. Тому що потрібно говорити. Ми розуміємо, що кінцеві рішення ухвалює особисто Путін. І без розмови з ним у «нормандському форматі», без діалогу з ним неможливо виходити на наступні кроки врегулювання. Тому розмовляти потрібно за будь-якої нагоди, коли сторони до цього готові», – вважає голова МЗС.

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У серпні керівник Офісу президента України Андрій Єрмак припустив, що зустріч радників лідерів «нормандської четвірки» (Україна, Німеччина, Франція та Росія), яка планувалася на 28 серпня, відбудеться до 10 вересня.

Востаннє лідери так званої «нормандської четвірки» – України, Німеччини, Франції та Росії – проводили зустріч 9 грудня 2019 року в Парижі.