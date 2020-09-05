Дмитро Кулеба: Є лише дві сторони конфлікту – Україна і Росія, яка напала на Україну

Він каже, що не можна ставити дипломатам запитання зі словом «коли», але у відповідях на інші потомствений дипломат Кулеба іноді дозволяє собі можливо й не традиційні для кар’єрного дипломата яскраві метафори. Він вважає, що «вливання Білорусі в союзну державу – це та ціна, яку наразі платить Олександр Лукашенко за підтримку Російської Федерації у внутрішньополітичній кризі». Каже, що є «м’ясо», яке можна покласти в основу дипломатичної «страви» для лідерів, але поки що є і серйозні перешкоди для проведення зустрічі «нормандської четвірки» в Берліні. Про ці перешкоди, про те, чому треба говорити з Путіним, про перенесення ТКГ із Мінська, долю скіфського золота, Оман і багато іншого в інтерв’ю міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби для Радіо Свобода.