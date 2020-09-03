Кулеба про блокування санкцій проти Росії: Кіпр захищає свої національні інтереси

Кіпр захищає свої національні інтереси, коли блокує санкції Європейського союзу проти Росії, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Кіпр захищає свої національні інтереси доступним йому інструментарієм. Зробив він це не тому, що він не підтримує санкції проти Російської Федерації за ці дії, а тому що вважає, що Європейський союз недостатньо підтримує Кіпр в його питаннях. Питаннях, які турбують Кіпр у відносинах з іншою державою, яка не є членом Європейського союзу», – сказав Кулеба, ймовірно, маючи на увазі Туреччину.

Він заявив, що МЗС України було відомо про ситуацію вже давно.

«Це питання потрапило в медіа зараз, нам про нього було відомо задовго до цього, ми працюємо, але я поважаю право Кіпру захищати свої національні інтереси доступним йому інструментарієм. Хочу чітко це зазначити. Безумовно, ми працюємо і з Європейським союзом, і з кіпріотами, щоб мінімізувати негативний вплив цього процесу на національні інтереси України», – зазначив Кулеба в ефірі програми «Суботнє інтерв’ю».

3 вересня кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі повідомив, що Кіпр блокує санкції Європейського союзу через будівництво Керченського мосту та кібератаки на німецький Бундестаг у 2015 році.

ЄС запровадив санкції стосовно компаній, які брали участь у будівництві Керченського мосту, у липні 2018 року. Автодорожню частину мосту, який з’єднує Росію з анексованим нею Кримом, відкрили в травні того року.

Хакерська атака на Бундестаг тривала з 30 квітня по 20 травня 2015 року. У результаті зловмисники отримали доступ до щонайменше 16 гігабайтів даних, у тому числі до масштабного архіву листування депутатів німецького парламенту. У травні 2020 року федеральний прокурор Німеччини оголосив у розшук ймовірного офіцера російського ГРУ за організацію хакерської атаки.

Повністю розмову з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою читайте на сайті Радіо Свобода та дивіться на сторінці Радіо Свобода у YouTube 5 вересня.