У МЗС Росії відреагували на заклик Кулеби до санкцій через Керченський міст

Міністерство закордонних справ Росії заявляє, що позиція України щодо незаконності будівництва Керченського мосту не вплине на плани Москви.
«Наша позиція з питання Криму залишається незмінною. Республіка Крим і місто федерального значення Севастополь є невід’ємною частиною Російської Федерації. На даний час йде активний розвиток цього регіону в інтересах його жителів. Будь-які заяви з-за кордону не можуть вплинути на цей процес», – цитує заяву другого департаменту СНД МЗС Росії агентство «Інтерфакс».
Раніше в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що Україна виступає за запровадження нових санкцій Євросоюзу проти Росії за запуск залізничного руху по мосту через Керченську протоку до анексованого Криму.
Прокуратура АРК повідомила, що проведе слідчі дії через запуск руху вантажних поїздів через Керченський міст.
Підконтрольна Кремлю влада Криму оголосила про запуск вантажних поїздів по Керченському мосту 30 червня. Підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов очікує, що це буде сприяти зниженню цін на продукти на півострові. До цього по мосту ходили тільки пасажирські вагони.
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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