Кіпр блокує санкції ЄС через будівництво Керченського мосту та кібератаки на Бундестаг

Кіпр блокує санкції Європейського союзу через будівництво Керченського мосту та кібератаки на німецький Бундестаг у 2015 році, повідомив кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі.

ЄС запровадив санкції стосовно компаній, які брали участь у будівництві Керченського мосту, у липні 2018 року. Автодорожню частину мосту, який з’єднує Росію з анексованим нею Кримом, відкрили в травні того року.

Хакерська атака на Бундестаг тривала з 30 квітня по 20 травня 2015 року. У результаті зловмисники отримали доступ до щонайменше 16 гігабайтів даних, у тому числі до масштабного архіву листування депутатів німецького парламенту. У травні 2020 року федеральний прокурор Німеччини оголосив у розшук ймовірного офіцера російського ГРУ за організацію хакерської атаки.