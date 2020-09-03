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03 вересня 2020, Київ 14:46
Новини | Міжнародні

Кіпр блокує санкції ЄС через будівництво Керченського мосту та кібератаки на Бундестаг

ЄС запровадив санкції стосовно компаній, які брали участь у будівництві Керченського мосту, у липні 2018 року

Кіпр блокує санкції Європейського союзу через будівництво Керченського мосту та кібератаки на німецький Бундестаг у 2015 році, повідомив кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі.

ЄС запровадив санкції стосовно компаній, які брали участь у будівництві Керченського мосту, у липні 2018 року. Автодорожню частину мосту, який з’єднує Росію з анексованим нею Кримом, відкрили в травні того року.

Хакерська атака на Бундестаг тривала з 30 квітня по 20 травня 2015 року. У результаті зловмисники отримали доступ до щонайменше 16 гігабайтів даних, у тому числі до масштабного архіву листування депутатів німецького парламенту. У травні 2020 року федеральний прокурор Німеччини оголосив у розшук ймовірного офіцера російського ГРУ за організацію хакерської атаки.

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