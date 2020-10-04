«Зустріч з бандитами» та «Битва екстрасенсів»: резонансні ролики кандидатів на місцевих виборах

Уже за місяць в Україні відбудуться місцеві вибори. Кандидати намагаюся вразити виборців креативом у своїх роликах. Найрезонансніші відео – в огляді Радіо Свобода.

TikTok Верещук

Кандидатка в мери Києва від «Слуги народу» Ірина Верещук намагається розповісти виборцям про себе на всіх можливих платформах. Сервіс TikTok не став винятком. 21 вересня вона оприлюднила свій перший відеоролик, у якому звернулася до чинного мера Віталія Кличка: «Ех, Віталику, як же ви збираєтеся вести за собою місто, якщо ви навіть TikTok вести нормально не вмієте. Я покажу, як треба».

У другому відео «Пані Мер» переконує, що «не дозволить засмічувати столицю».

«Бо я тут живу»

Кандидат у мери Києва від «Голосу» Сергій Притула також має TikTok. В одному з найпопулярніших відео свого акаунту кандидат пояснює, чому він вирішив балотуватися на посаду міського голови. Телеведучий кидає паперовий літачок, який пролітає повз Гостиний двір на Контрактовій площі, недобудований Подільсько-Воскресенський міст, ями на дорогах та заставлені запаркованими автівками тротуари.

«Чого я іду в мери, чого я іду в мери?.. Бо я тут живу!» – відповідає Притула на своє ж питання.

«А може, досить цього шоу?»

Кандидат у мери Києва від «Батьківщини» Олексій Кучеренко намагається не відставати. У своєму відео чинний народний депутат та колишній міністр житлово-комунального господарства з кавою в руках роззирається навсібіч і хитає головою: праворуч він бачить наслідки аварії тепломережі в центрі Києва, ліворуч – результат вибуху в житловому будинку на вулиці Крушельницької та Віталія Кличка в костюмі Санта-Клауса на квадроциклі на відремонтованому Шулявському шляхопроводі.

Наприкінці ролика Олексій Кучеренко дивиться у камеру і запитує: «А може, досить цього шоу?»

«Битва екстрасенсів» у Полтаві

Секретар міської ради та в.о. мера міста Олександр Шамота збирається перемогти на виборах міського голови під прапорами «Соціал-демократичної партії». Його агітаційне відео стилізоване під шоу «Битва екстрасенсів» та з перших секунд попереджає: «Ролик може містити сцени, які можуть розтривожити особливо чутливого глядача».

«Друзі, ми йдемо на вибори і маємо пропозиції від декількох партій. Нам потрібно визначитися, із ким ми готові іти і змінювати наше місто», – звертається Шамота до своїх соратників у кімнаті з чорними стінами.

Під час дискусії команда кандидата відкидає пропозиції вигаданих партій «Де команда», «СЄ», «За минуле», «Віра», «За жесть» та «Матьківщина» й доходить висновку, що готова йти на вибори із «Соціал-демократичною партією».

Євген Червоненко у серіалі «Ліквідація»

Кандидат у мери Одеси від «Нашого краю» Євген Червоненко записав відеоролик, стилізований під заборонений в Україні серіал «Ліквідація». За сюжетом Червоненко прибуває на зустріч з представниками кримінального світу.

«Слухайте мене всі, хто має вуха. Одесу я вам дерибанити більше не дам. Зграя ваша діяльність свою злочинну припиняє», – звертається герой Червоненка до своїх співрозмовників. Він запевняє їх, що в іншому випадку «сядуть всі».

Червоненко говорить про необхідність «повернути Одесу одеситам, договірняки і корупцію випалити розпеченим залізом». Друга серія цього бойовика доступна за посиланням.

Байкер Добкін

У липні з’явився відеоролик із колишнім народним депутатом від «Опозиційного блоку» Михайлом Добкіним. Він їде Києвом на мотоциклі під гімн столиці – «Як тебе не любити, Києве мій!» Щоправда, у версії авторів відео цей рядок звучить так: «Як тебе не любили, Києве мій!»

Уже за два місяці Добкін передумав іти в мери Києва й вирішив поборотися за крісло міського голови свого рідного Харкова.

«Нормальні працьовиті хлопці» з «Нашого краю»

За сюжетом цього ролику дівчина знайомить з мамою своїх хлопців. Втім, та не схвалює жодного з них і запитує: «Доцю, і де ти тих бовдурів знаходиш? Хіба ти не можеш познайомитися з нормальним працьовитим хлопцем?» «І де таких знайти?» – цікавиться дівчина. «Просто подивися в списках «Нашого краю», – радить мати.

Далі на екрані з’являється логотип «Нашого краю» та напис «Сила господарників та професіоналів».