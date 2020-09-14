Вода, кавуни, маски, шампанське: на що ідуть політики заради перемоги на місцевих виборах?

Виборча кампанія-2020 офіційно розпочалася в Україні 5 вересня, однак ті, хто має намір балотуватися під час прийдешніх місцевих виборів, ще завдовго до цієї дати розпочали свою агітацію, яка інколи мала ознаки непрямого підкупу, що зафіксували, наприклад, в організаціях «Чесно» та «Опора».



Вода і їжа, шкільні набори і навіть банкомат. Усе це, охочі прийти до влади політики вже почали використовувати, аби завоювати прихильність потенційних виборців, хоча це – порушення виборчого законодавства.



За перші 5 днів кампанії поліція вже зареєструвала 119 заяв і повідомлень, пов’язаних із виборами. Переважно вони стосуються порушення порядку агітації, підкупу виборців, псуванням агітаційних матеріалів чи їхнього розміщення із порушеннями.



Водночас міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив: «Хочу попередити: в МВС України достатньо сил, засобів та мотивації для контролю передвиборчого процесу. Ми будемо жорстко реагувати на всі спроби побудови «передвиборчих сіток», на підкуп виборців, провокації та інші порушення».