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14 вересня 2020, Київ 19:20
Фотогалереї

Вода, кавуни, маски, шампанське: на що ідуть політики заради перемоги на місцевих виборах?

Виборча кампанія-2020 офіційно розпочалася в Україні 5 вересня, однак ті, хто має намір балотуватися під час прийдешніх місцевих виборів, ще завдовго до цієї дати розпочали свою агітацію, яка інколи мала ознаки непрямого підкупу, що зафіксували, наприклад, в організаціях «Чесно» та «Опора».

Вода і їжа, шкільні набори і навіть банкомат. Усе це, охочі прийти до влади політики вже почали використовувати, аби завоювати прихильність потенційних виборців, хоча це – порушення виборчого законодавства.

За перші 5 днів кампанії поліція вже зареєструвала 119 заяв і повідомлень, пов’язаних із виборами. Переважно вони стосуються порушення порядку агітації, підкупу виборців, псуванням агітаційних матеріалів чи їхнього розміщення із порушеннями.

Водночас міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив: «Хочу попередити: в МВС України достатньо сил, засобів та мотивації для контролю передвиборчого процесу. Ми будемо жорстко реагувати на всі спроби побудови «передвиборчих сіток», на підкуп виборців, провокації та інші порушення».
Де? Херсон. Що роздають? Воду. Від кого? Михайло Опанащенко, потенційний кандидат в мери.&nbsp; Деталі: Пляшки з водою, фото Опанащенка, з логотипом і гаслом ОПЗЖ почали безкоштовно роздавати у брендованих наметах партії і громадському транспорті&nbsp;Херсону ще до офіційного старту кампанії. Воду для цього набирали просто з системи&nbsp;централізованого водопостачання. Сам Опанащенко назвав це &laquo;турботою про людей&raquo;: &laquo;Якщо ви вважаєте, що хтось проголосує за пляшку води, ви помиляєтеся&raq
1 Де? Херсон.

Що роздають? Воду.

Від кого? Михайло Опанащенко, потенційний кандидат в мери. 

Деталі: Пляшки з водою, фото Опанащенка, з логотипом і гаслом ОПЗЖ почали безкоштовно роздавати у брендованих наметах партії і громадському транспорті Херсону ще до офіційного старту кампанії. Воду для цього набирали просто з системи централізованого водопостачання.

Сам Опанащенко назвав це «турботою про людей»: «Якщо ви вважаєте, що хтось проголосує за пляшку води, ви помиляєтеся&raq
Де? Харків. Що роздають? Подарунки для школярів. Від кого? Геннадій Кернес, мер Харкова.&nbsp; Деталі: ​1 вересня в харківських школах безкоштовно розповсюджували набори для учнів із символікою партії чинного мера&nbsp;&laquo;Блок Кернеса &ndash; Успішний Харків&raquo;. Серед вмісту пакетів, зокрема, можна було знайти блокноти, браслети, календарики, захисні маски.&nbsp; При цьому, як сказали в Департаменті освіти Харківської міськради, це не була політична реклама: &laquo;Коли дитина одержала подарунок і взяла його додому, то це не є політична реклама. Кернес успішний мер успішного міста. Чому б йому не передати школярам сувеніри?&raquo;
2 Де? Харків.

Що роздають? Подарунки для школярів.

Від кого? Геннадій Кернес, мер Харкова. 

Деталі: ​1 вересня в харківських школах безкоштовно розповсюджували набори для учнів із символікою партії чинного мера «Блок Кернеса – Успішний Харків». Серед вмісту пакетів, зокрема, можна було знайти блокноти, браслети, календарики, захисні маски. 

При цьому, як сказали в Департаменті освіти Харківської міськради, це не була політична реклама: «Коли дитина одержала подарунок і взяла його додому, то це не є політична реклама. Кернес успішний мер успішного міста. Чому б йому не передати школярам сувеніри?»
Де? Одеса. Що роздають? Маски Від кого? Геннадій Труханов, мер Одеси.&nbsp; Деталі: 2 вересня під час святкування Дня Одеси відвідувачам свята&nbsp;безкоштовно роздавали маски з символікою партії чинного мера Геннадія Труханова. При цьому спостерігачі за виборами відзначають, що ще до офіційного старту кампанії діяльність Труханова щодо виконання повноважень одеського міського голови &laquo;неможливо було чітко відмежувати від активності потенційного кандидата та неформального лідера політичної партії &laquo;Довіряй ділам&raquo;.&nbsp;
3 Де? Одеса.

Що роздають? Маски

Від кого? Геннадій Труханов, мер Одеси. 

Деталі: 2 вересня під час святкування Дня Одеси відвідувачам свята безкоштовно роздавали маски з символікою партії чинного мера Геннадія Труханова.

При цьому спостерігачі за виборами відзначають, що ще до офіційного старту кампанії діяльність Труханова щодо виконання повноважень одеського міського голови «неможливо було чітко відмежувати від активності потенційного кандидата та неформального лідера політичної партії «Довіряй ділам». 
Де? Святогірськ (Донецька область). Що роздають? Продуктовий набір. Від кого?&nbsp;Володимир Бандура, потенційний кандидат у мери Деталі:&nbsp;Напередодні Дня Незалежності від імені політика місцевим жителям роздавали пакунки із шампанським, рулетом та вітальною листівкою в кольоровій стилістиці ОПЗЖ та з прізвищем Бандури.&nbsp; Водночас представник політика, який роздавав ці пакети, проблеми в таких діях не побачив: &laquo;Непрямий підкуп виборців&raquo; &ndash; я не знаю, що це, а я знаю, що таке свято і що таке привітати людей. Зараз іще 4 вересня не настало (коли ми безпосередньо входимо у виборчий процес) і ще по суті Бандуру ніхто нікуди не висуває&raquo;.
4 Де? Святогірськ (Донецька область).

Що роздають? Продуктовий набір.

Від кого? Володимир Бандура, потенційний кандидат у мери

Деталі: Напередодні Дня Незалежності від імені політика місцевим жителям роздавали пакунки із шампанським, рулетом та вітальною листівкою в кольоровій стилістиці ОПЗЖ та з прізвищем Бандури. 

Водночас представник політика, який роздавав ці пакети, проблеми в таких діях не побачив: «Непрямий підкуп виборців» – я не знаю, що це, а я знаю, що таке свято і що таке привітати людей. Зараз іще 4 вересня не настало (коли ми безпосередньо входимо у виборчий процес) і ще по суті Бандуру ніхто нікуди не висуває».
Де? Херсон. Що роздають? Кавуни Від кого?&nbsp;Ігор Колихаєв, потенційний кандидат в мери Херсона. Деталі: ​11 вересня від імені політика на одній з вулиць Херсона безкоштовно роздавали кавуни, агіуючи людей за його програму. &laquo;Ми маємо право до 19 числа (вересня &ndash;​&nbsp;ред.) пригостити людей кавунами. Ми ж не підкуповуємо, а ми просто роздаємо, пригощаємо людей&raquo;, &ndash; розповіла одна з представниць команди Колихаєва, яка проводила цю агітацію.
5 Де? Херсон.

Що роздають? Кавуни

Від кого? Ігор Колихаєв, потенційний кандидат в мери Херсона.

Деталі: ​11 вересня від імені політика на одній з вулиць Херсона безкоштовно роздавали кавуни, агіуючи людей за його програму.

«Ми маємо право до 19 числа (вересня –​ ред.) пригостити людей кавунами. Ми ж не підкуповуємо, а ми просто роздаємо, пригощаємо людей», – розповіла одна з представниць команди Колихаєва, яка проводила цю агітацію.
Де? Кропивницький. Що роздають? Банкомат. Від кого?&nbsp;Олександр Дудін, можливий кандидат у депутати Деталі:&nbsp;Чоловіка&nbsp;підняли на сміх через вивіску, що один із банкоматів встановлено за його сприяння. Сам Дудін та його помічниця відмовились це коментувати.&nbsp;
6 Де? Кропивницький.

Що роздають? Банкомат.

Від кого? Олександр Дудін, можливий кандидат у депутати

Деталі: Чоловіка підняли на сміх через вивіску, що один із банкоматів встановлено за його сприяння. Сам Дудін та його помічниця відмовились це коментувати
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Софія Середа

Моя співпраця з Радіо Свобода розпочалася в липні 2011-го. За цей час я була журналісткою та менеджеркою соціальних мереж. У січні 2018-го я започаткувала документальний проєкт і понад рік на основі архівних документів щотижня розповідала про репресії та інші злочини радянського режиму, а також про діяльність КДБ. Саме у рамках цього проєкту я розповіла про раніше невідомі подробиці аварії на ЧАЕС, про пригоди іноземних шпигунів в СРСР, а також про те, чи справді батько Віктора Медведчука був «націоналістом». Нині я – політична та парламентська кореспондентка: уважно слідкую за депутатами і їхньою діяльністю у стінах Верховної Ради.​

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