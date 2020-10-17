Поліція повідомила про нові підозри й арешти через підкуп виборців

Національна поліція України повідомила 17 жовтня ще про кілька випадків оголошення підозр чи взяття під арешт у зв’язку з підкупом виборців напередодні місцевих виборів, що мають відбутися 25 жовтня.

В одному з випадків, повідомила поліція Одеської області, Київський районний суд міста Одеси обрав двом підозрюваним у причетності до підкупу виборців запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави для кожного у розмірі понад 600 тисяч гривень. Обох підозрюваних, голову однієї з виборчих комісій і місцевого мешканця, поліцейські затримали 15 жовтня під час отримання грошових коштів для подальшого підкупу виборців. У поліції додали: з’ясувалося, що в 2015 році голова комісії вже притягувалася до відповідальності за скоєння злочинів, пов’язаних із виборчим процесом.

У правопорушників вилучили майже 45 тисяч доларів США, які призначалися для підкупу виборців. Вони пропонували одну тисячу гривень грошової винагороди за голосування за певного кандидата на посаду Одеського міського голови, імені якого не називають. За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 160 (підкуп виборця, учасника референдуму, члена виборчої комісії або комісії з референдуму) Кримінального кодексу України.

Про інший схожий випадок із підкупом виборців повідомила цього ж дня поліція Київської області: там слідчі Васильківського відділу поліції під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури повідомили про підозру про підозру за ч. 4 ст. 160 (підкуп виборця, учасника референдуму) Кримінального кодексу Україниодному з кандидатів на посаду голови ОТГ, імені якого не називають.

Як мовиться в повідомленні, встановлено, що кандидат на посаду голови ОТГ разом зі своєю спільницею під приводом привітання роздавали у школі вчителям конверти з грошима. За цією «схемою» один голос виборця коштує тисячу гривень. Речові докази вилучено, досудове розслідування триває.

На 25 жовтня в Україні призначені чергові місцеві вибори.