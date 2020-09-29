Місцеві вибори: п’ята частина відкритих проваджень стосується можливого підкупу виборців – поліція

П’ята частина всіх кримінальних проваджень, відкритих за фактом порушення виборчого процесу в Україні, стосується можливості підкупу виборців, повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко.

«Хочу повідомити свіжі дані: на даний час 123 кримінальних провадження вже відкрито Національною поліцією... Водночас хочу сказати про підкуп виборців, звичний вже для нашої держави. П’ята частина всіх кримінальних проваджень – це підкуп», – розповів Клименко в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

«Продовжується та сама історія – це ті ж продуктові набори, з логотипами політичних партій. Стикаємось і з такою проблемою, що нашим громадянам за місяць пропонують проголосувати за когось, дають аванс, 250-300 гривень, а потім перед днем виборів кажуть, за кого проголосувати, і просять зробити фото бюлетеня», – додав він.

Місцеві вибори в Україні призначені на 25 жовтня.