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29 вересня 2020, Київ 08:46
Новини | Місцеві вибори в Україні

Місцеві вибори: п’ята частина відкритих проваджень стосується можливого підкупу виборців – поліція

Місцеві вибори в Україні призначені на 25 жовтня (фото архівне)

П’ята частина всіх кримінальних проваджень, відкритих за фактом порушення виборчого процесу в Україні, стосується можливості підкупу виборців, повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко.

«Хочу повідомити свіжі дані: на даний час 123 кримінальних провадження вже відкрито Національною поліцією... Водночас хочу сказати про підкуп виборців, звичний вже для нашої держави. П’ята частина всіх кримінальних проваджень – це підкуп», – розповів Клименко в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

«Продовжується та сама історія – це ті ж продуктові набори, з логотипами політичних партій. Стикаємось і з такою проблемою, що нашим громадянам за місяць пропонують проголосувати за когось, дають аванс, 250-300 гривень, а потім перед днем виборів кажуть, за кого проголосувати, і просять зробити фото бюлетеня», – додав він.

Місцеві вибори в Україні призначені на 25 жовтня.

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