Місія БДІПЛ ОБСЄ зі спостереження за місцевими виборами почала роботу в Україні

23 вересня в Україні починає роботу Місія Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ зі спостереження за місцевими виборами, повідомило Міністерство закордонних справ.

«22 вересня перша заступниця міністра Еміне Джапарова прийняла голову Місії Бюро демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ зі спостереження за місцевими виборами Інгібйорг Гісладоттір… Перша заступниця міністра поінформувала співрозмовницю, що вперше місцеві вибори відбудуться в нових умовах у рамках проведення реформи децентралізації, у зв’язку з чим в країні спостерігається безпрецедентно високий рівень уваги до виборів. Вона також привернула увагу до того, що вибори проводитимуться в умовах триваючої збройної агресії та тимчасової окупації частин території України з боку Російської Федерації», – йдеться в повідомленні.

Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня.