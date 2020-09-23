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23 вересня 2020, Київ 20:00
Новини | Місцеві вибори в Україні

Місія БДІПЛ ОБСЄ зі спостереження за місцевими виборами почала роботу в Україні

Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня (фото архівне)

23 вересня в Україні починає роботу Місія Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ зі спостереження за місцевими виборами, повідомило Міністерство закордонних справ.

«22 вересня перша заступниця міністра Еміне Джапарова прийняла голову Місії Бюро демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ зі спостереження за місцевими виборами Інгібйорг Гісладоттір… Перша заступниця міністра поінформувала співрозмовницю, що вперше місцеві вибори відбудуться в нових умовах у рамках проведення реформи децентралізації, у зв’язку з чим в країні спостерігається безпрецедентно високий рівень уваги до виборів. Вона також привернула увагу до того, що вибори проводитимуться в умовах триваючої збройної агресії та тимчасової окупації частин території України з боку Російської Федерації», – йдеться в повідомленні.

Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня.

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