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23 вересня 2020, Київ 13:50
Донбас.Реалії

Донбас без вибору. Чому ЦВК скасувала місцеві вибори на частині підконтрольної Україні території?

Станиця Луганська - один із населених пунктів на Донбасі, де місцеві вибори цього року не відбудуться.

25 жовтня в Україні пройдуть місцеві вибори. Але не всюди. Виборів не буде на окупованій території, а ще на частини підконтрольного Україні Донбасу. Тут Центральна виборча комісія скасувала вибори з міркувань безпеки. Але чому в список територій, де вибори не пройдуть, потрапили такі віддалені від лінії фронту міста, як Лисичанськ і Сєвєродонецьк? І що про це думають жителі цих територій?

Лисичанськ – місто в 30 кілометрах від лінії фронту на Донбасі. Центральна виборча комісія скасувала тут місцеві вибори, призначені в Україні на 25 жовтня. Нібито, з міркувань безпеки.

«Значить, президента вибирали. Верховну Раду вибирали. А тут ми стали незрозуміло до кого. До кого ми? До «ДНР», до «ЛНР» відносимось? А фактично Україна... » – дивується цій ситуації жителька міста.

Історична будівля в Лисичанську
Історична будівля в Лисичанську

Адже ще рік тому вибори майже всюди на Донбасі, незважаючи на те, що передова зовсім поруч, відбулися. Хоча затишшя на фронті не було. Наприклад, в прифронтовому селищі Зайцеве, що межує з окупованою Горлівкою, до виборів депутатів Верховної Ради готувалися прямо під час обстрілів:

«Вчора був взагалі завал з обстрілами. Вікна я вставляв, знову на першому поверсі вибило. Ось буває по двору кулі, тю-тю-тю! Чому? Звідки вони взялися? Навіть ці, політичні агітатори, ховалися у під'їздах», – скаржився «Донбас Реалії» мешканець селища.

Частина жителів підконтрольного Україні Донбасу обурена скасуванням місцевих виборів.

«Ну як це, що ми, не люди, виходить? Другий сорт!» – ображається мешканець Лисичанська.

А інша жителька міста додає: «Ми, звісно, хочемо проголосувати, а як же. Ми теж хочемо і краще жити, і наші діти, і внуки, ми тут живемо, ми нікуди не поїхали. Тому ми хочемо, щоб вибори були. Зараз немає обстрілів. Ми нікуди не виїжджали навіть під час бойових дій, хоч і потрапив до нас снаряд, але ми все одно нікуди не поїхали. Тому я думаю, що це щось інше, ніж обстріли».

Що ж сталося? Чому 25 жовтня місцеві вибори в Україні пройдуть не скрізь? Військово-цивільні адміністрації представили Центрвиборчкому свої висновки: вибори, нібито, неможливо провести в 18 об'єднаних громадах. В які входять не тільки селища «сірої зони» на Донбасі. А й такі міста як Лисичанськ, Волноваха, Попасна, Щастя і навіть адміністративний центр Луганської області Сєвєродонецьк. Міських і селищних голів та місцевих депутатів не зможуть вибрати приблизно півмільйона виборців.

Червона смуга вздовж лінії розмежування – територія, де не відбудуться місцеві вибори 25 жовтня 2020 р. Там мешкає приблизно півмільйона виборців.
Червона смуга вздовж лінії розмежування – територія, де не відбудуться місцеві вибори 25 жовтня 2020 р. Там мешкає приблизно півмільйона виборців.

«Положення Виборчого Кодексу, а також Закон про військово-цивільні адміністрації визначає по суті один орган, який компетентний надавати висновки щодо безпекової складової в контексті можливості чи неможливості проведення виборів – це є військово-цивільні адміністрації. І ми, отримавши відповідні висновки, не могли їх не враховувати. І при цьому ми розуміли, що життя людей воно все-таки є пріоритетним», – так Сергій Постовий, член Центральної виборчої комісії, пояснив позицію цієї інституції журналістам під час «Донбас медіа форуму».

Член Центральної виборчої комісії Сергій Постовий
Член Центральної виборчої комісії Сергій Постовий

Однак таке рішення Центральної виборчої комісії викликало питання у громадських активістів.

«ЦВК прийняла бюрократичне рішення відповідно до букви закону. В нас насправді це питання геополітичне і політичне одночасно. Але ключове те, що це питання прав людини і прав громадян – забезпечувати управління власною громадою через представницький орган. Не через призначених осіб, а через представницький орган! І це важлива частина реінтеграції, довіри між державою і громадянами і іншими інституціями. Якщо ми не забезпечуємо виборчий процес в Сєвєродонецьку і в Лисичанську, я не говорю про громади, які дійсно знаходяться під обстрілом, то є великий ризик недовіри між громадянами і іншими інституціями», – вважає голова правління громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська.

Ольга Айвазовська, голова правління громадянської мережі «Опора».
Ольга Айвазовська, голова правління громадянської мережі «Опора».

Мало хто з опитаних жителів Лисичанська вірить офіційним поясненням, чому вони не зможуть вибрати собі місцеву владу.

«Ну це очевидно як би для людей адекватних. Це ж просто падіння рейтингу правлячої партії. І все, елементарно», – вважає мешканець міста.

Але є серед містян й ті, хто підтримує рішення про скасування виборів.

«Вибори потрібні? Для чого? Подивіться, що твориться, далі вийдіть, подивіться. Ось, чуть-чуть, подивіться. Содовий завод стояв з 19 століття. А потім раптово зник. Потрібні вибори? Треба не вибори, а прокуратуру сюди!» – наполягає інший лисичанин.

У Луганській військово-цивільній адміністрації ситуацію бачать по-своєму.

Сергій Гайдай, голова Луганської військово-цивільної адміністрації під час наради.
Сергій Гайдай, голова Луганської військово-цивільної адміністрації під час наради.

«Місто Лисичанськ зараз схоже на Прип'ять. Те, до чого довели просто політичні чвари місто – це жах, це просто катастрофа. І не стільки війна завдала шкоди місту, скільки дійсно ось управлінські рішення місцевих царьків. Вся відповідальність лежить на нас, але рішення будемо приймати швидко. Будемо показувати людям результати цих рішень», – вважає Голова Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

Однак це не може бути підставою для скасування виборчого процесу, зауважує Ольга Айвазовська: «Керівники військово-цивільних адміністрацій в публічному полі оприлюднюють інформацію, яка дає нам ще більше підстав стверджувати, що це політичне рішення, а не юридичне і не безпекове. Зокрема щодо неякісної роботи місцевого самоврядування, в тому числі в Лисичанську, в Сєвєродонецьку.

Тож вже відомо точно, хто винен (в рішенні скасувати вибори - ред.). Відомо точно, навіть не чому це сталось, а як це мало б не статися, якщо б був конфлікт інтересів структур, які надають висновки щодо ситуації на місці. І зараз потрібно фокусуватися на питанні проведення місцевих виборів, просто в інший день, не 25 жовтня».

У Центральній виборчій комісії теоретично згодні організувати місцеві вибори в цих 18 громадах навесні наступного року.

«Якщо до весни ситуація буде мати відповідно позитивні зміни, Центральна виборча комісія буде відповідно реагувати», – каже Сергій Постовий.

Ось тільки чи погодяться на проведення виборів навесні представники військово-цивільних адміністрацій, які проти цього навіть під час перемир'я на Донбасі?

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    Андрій Діхтяренко

    Працює на Радіо Свобода з 2014 року. 
    Журналіст, редактор програми «Донбас.Реалії» і рубрики «Листи з окупованого Донбасу».
    Головний редактор «Реальної газети» з Луганська.

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