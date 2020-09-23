Донбас без вибору. Чому ЦВК скасувала місцеві вибори на частині підконтрольної Україні території?

25 жовтня в Україні пройдуть місцеві вибори. Але не всюди. Виборів не буде на окупованій території, а ще на частини підконтрольного Україні Донбасу. Тут Центральна виборча комісія скасувала вибори з міркувань безпеки. Але чому в список територій, де вибори не пройдуть, потрапили такі віддалені від лінії фронту міста, як Лисичанськ і Сєвєродонецьк? І що про це думають жителі цих територій?

Лисичанськ – місто в 30 кілометрах від лінії фронту на Донбасі. Центральна виборча комісія скасувала тут місцеві вибори, призначені в Україні на 25 жовтня. Нібито, з міркувань безпеки.

«Значить, президента вибирали. Верховну Раду вибирали. А тут ми стали незрозуміло до кого. До кого ми? До «ДНР», до «ЛНР» відносимось? А фактично Україна... » – дивується цій ситуації жителька міста.

Адже ще рік тому вибори майже всюди на Донбасі, незважаючи на те, що передова зовсім поруч, відбулися. Хоча затишшя на фронті не було. Наприклад, в прифронтовому селищі Зайцеве, що межує з окупованою Горлівкою, до виборів депутатів Верховної Ради готувалися прямо під час обстрілів:

«Вчора був взагалі завал з обстрілами. Вікна я вставляв, знову на першому поверсі вибило. Ось буває по двору кулі, тю-тю-тю! Чому? Звідки вони взялися? Навіть ці, політичні агітатори, ховалися у під'їздах», – скаржився «Донбас Реалії» мешканець селища.

Частина жителів підконтрольного Україні Донбасу обурена скасуванням місцевих виборів.

«Ну як це, що ми, не люди, виходить? Другий сорт!» – ображається мешканець Лисичанська.

А інша жителька міста додає: «Ми, звісно, хочемо проголосувати, а як же. Ми теж хочемо і краще жити, і наші діти, і внуки, ми тут живемо, ми нікуди не поїхали. Тому ми хочемо, щоб вибори були. Зараз немає обстрілів. Ми нікуди не виїжджали навіть під час бойових дій, хоч і потрапив до нас снаряд, але ми все одно нікуди не поїхали. Тому я думаю, що це щось інше, ніж обстріли».

Що ж сталося? Чому 25 жовтня місцеві вибори в Україні пройдуть не скрізь? Військово-цивільні адміністрації представили Центрвиборчкому свої висновки: вибори, нібито, неможливо провести в 18 об'єднаних громадах. В які входять не тільки селища «сірої зони» на Донбасі. А й такі міста як Лисичанськ, Волноваха, Попасна, Щастя і навіть адміністративний центр Луганської області Сєвєродонецьк. Міських і селищних голів та місцевих депутатів не зможуть вибрати приблизно півмільйона виборців.

«Положення Виборчого Кодексу, а також Закон про військово-цивільні адміністрації визначає по суті один орган, який компетентний надавати висновки щодо безпекової складової в контексті можливості чи неможливості проведення виборів – це є військово-цивільні адміністрації. І ми, отримавши відповідні висновки, не могли їх не враховувати. І при цьому ми розуміли, що життя людей воно все-таки є пріоритетним», – так Сергій Постовий, член Центральної виборчої комісії, пояснив позицію цієї інституції журналістам під час «Донбас медіа форуму».

Однак таке рішення Центральної виборчої комісії викликало питання у громадських активістів.

«ЦВК прийняла бюрократичне рішення відповідно до букви закону. В нас насправді це питання геополітичне і політичне одночасно. Але ключове те, що це питання прав людини і прав громадян – забезпечувати управління власною громадою через представницький орган. Не через призначених осіб, а через представницький орган! І це важлива частина реінтеграції, довіри між державою і громадянами і іншими інституціями. Якщо ми не забезпечуємо виборчий процес в Сєвєродонецьку і в Лисичанську, я не говорю про громади, які дійсно знаходяться під обстрілом, то є великий ризик недовіри між громадянами і іншими інституціями», – вважає голова правління громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська.

Мало хто з опитаних жителів Лисичанська вірить офіційним поясненням, чому вони не зможуть вибрати собі місцеву владу.

«Ну це очевидно як би для людей адекватних. Це ж просто падіння рейтингу правлячої партії. І все, елементарно», – вважає мешканець міста.

Але є серед містян й ті, хто підтримує рішення про скасування виборів.

«Вибори потрібні? Для чого? Подивіться, що твориться, далі вийдіть, подивіться. Ось, чуть-чуть, подивіться. Содовий завод стояв з 19 століття. А потім раптово зник. Потрібні вибори? Треба не вибори, а прокуратуру сюди!» – наполягає інший лисичанин.

У Луганській військово-цивільній адміністрації ситуацію бачать по-своєму.

«Місто Лисичанськ зараз схоже на Прип'ять. Те, до чого довели просто політичні чвари місто – це жах, це просто катастрофа. І не стільки війна завдала шкоди місту, скільки дійсно ось управлінські рішення місцевих царьків. Вся відповідальність лежить на нас, але рішення будемо приймати швидко. Будемо показувати людям результати цих рішень», – вважає Голова Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

Однак це не може бути підставою для скасування виборчого процесу, зауважує Ольга Айвазовська: «Керівники військово-цивільних адміністрацій в публічному полі оприлюднюють інформацію, яка дає нам ще більше підстав стверджувати, що це політичне рішення, а не юридичне і не безпекове. Зокрема щодо неякісної роботи місцевого самоврядування, в тому числі в Лисичанську, в Сєвєродонецьку.

Тож вже відомо точно, хто винен (в рішенні скасувати вибори - ред.). Відомо точно, навіть не чому це сталось, а як це мало б не статися, якщо б був конфлікт інтересів структур, які надають висновки щодо ситуації на місці. І зараз потрібно фокусуватися на питанні проведення місцевих виборів, просто в інший день, не 25 жовтня».

У Центральній виборчій комісії теоретично згодні організувати місцеві вибори в цих 18 громадах навесні наступного року.

«Якщо до весни ситуація буде мати відповідно позитивні зміни, Центральна виборча комісія буде відповідно реагувати», – каже Сергій Постовий.

Ось тільки чи погодяться на проведення виборів навесні представники військово-цивільних адміністрацій, які проти цього навіть під час перемир'я на Донбасі?

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