Яйця, секонд-хенд, велосипеди і повітряна куля: на що ідуть політики заради перемоги на місцевих виборах? (частина 2)

Виборча кампанія-2020 офіційно розпочалася в Україні 5 вересня, однак ті, хто має намір балотуватися під час прийдешніх місцевих виборів, ще задовго до цієї дати розпочали свою агітацію, яка інколи мала ознаки непрямого підкупу, що зафіксували, наприклад, в «Опорі».
У першій частині огляду того, на що ідуть політики заради перемоги на місцевих виборах, Радіо Свобода вже розповідало про воду, кавуни, маски та шампанське для виборців. Цього разу до підбірки потрапили інші, не менш креативні різновиди передвиборчої агітації, які можуть бути розцінені як порушення виборчого законодавства.
Станом на 18 вересня правоохоронці зареєстрували в Україні уже 330 заяв та повідомлень, пов’язаних із порушенням виборчого процесу. Зокрема, до ЄРДР внесли відомості щодо 34 кримінальних правопорушень щодо підкупу виборців.
У першій частині огляду того, на що ідуть політики заради перемоги на місцевих виборах, Радіо Свобода вже розповідало про воду, кавуни, маски та шампанське для виборців. Цього разу до підбірки потрапили інші, не менш креативні різновиди передвиборчої агітації, які можуть бути розцінені як порушення виборчого законодавства.
Станом на 18 вересня правоохоронці зареєстрували в Україні уже 330 заяв та повідомлень, пов’язаних із порушенням виборчого процесу. Зокрема, до ЄРДР внесли відомості щодо 34 кримінальних правопорушень щодо підкупу виборців.
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