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21 вересня 2020, Київ 19:00
Фотогалереї

Яйця, секонд-хенд, велосипеди і повітряна куля: на що ідуть політики заради перемоги на місцевих виборах? (частина 2)

Виборча кампанія-2020 офіційно розпочалася в Україні 5 вересня, однак ті, хто має намір балотуватися під час прийдешніх місцевих виборів, ще задовго до цієї дати розпочали свою агітацію, яка інколи мала ознаки непрямого підкупу, що зафіксували, наприклад, в «Опорі».

У першій частині огляду того, на що ідуть політики заради перемоги на місцевих виборах, Радіо Свобода вже розповідало про воду, кавуни, маски та шампанське для виборців. Цього разу до підбірки потрапили інші, не менш креативні різновиди передвиборчої агітації, які можуть бути розцінені як порушення виборчого законодавства.

Станом на 18 вересня правоохоронці зареєстрували в Україні уже 330 заяв та повідомлень, пов’язаних із порушенням виборчого процесу. Зокрема, до ЄРДР внесли відомості щодо 34 кримінальних правопорушень щодо підкупу виборців.
Де?&nbsp;Рівне. Що роздають?&nbsp;Яйця. Від кого?&nbsp;Віталій Герман, потенційний кандидат в мери.&nbsp; Деталі: Набори яєць&nbsp;із надписом&nbsp;&laquo;Герман з яйцями&raquo; роздавали в Рівному 18 вересня на одній із зупинок.&nbsp; Сам Герман спочатку сказав, що не знає, чи це його агітація, але&nbsp;&laquo;ідея прикольна&raquo;. Згодом, однак,&nbsp;свою причетність до яєць заперечив.
1 Де? Рівне.

Що роздають? Яйця.

Від кого? Віталій Герман, потенційний кандидат в мери. 

Деталі: Набори яєць із надписом «Герман з яйцями» роздавали в Рівному 18 вересня на одній із зупинок. 

Сам Герман спочатку сказав, що не знає, чи це його агітація, але «ідея прикольна». Згодом, однак, свою причетність до яєць заперечив.
Де?&nbsp;Київ. Що роздають?&nbsp;Ракетки і столи для настільного тенісу. Від кого?&nbsp;Олександр Пабат, потенційний кандидат у депутати Київради.&nbsp; Деталі: Столи для настільного тенісу з символікою Пабата почали з&#39;являтися в одному зі столичних районів ще до офіційного старту виборчої кампанії 2020. До них також безкоштовно роздають такі ж брендовані ракетки, однак лише за умови заповнення спецанкети, де треба вказувати не лише свої персональні дані, але і місце реєстрації та фактичного проживання.&nbsp; &nbsp;
2 Де? Київ.

Що роздають? Ракетки і столи для настільного тенісу.

Від кого? Олександр Пабат, потенційний кандидат у депутати Київради. 

Деталі: Столи для настільного тенісу з символікою Пабата почали з'являтися в одному зі столичних районів ще до офіційного старту виборчої кампанії 2020. До них також безкоштовно роздають такі ж брендовані ракетки, однак лише за умови заповнення спецанкети, де треба вказувати не лише свої персональні дані, але і місце реєстрації та фактичного проживання. 
 
Де?&nbsp;Полтава. Що роздають?&nbsp;Політ на повітряній кулі. Від кого?&nbsp;Сергій Іващенко, потенційний кандидат в мери від&nbsp;&laquo;Слуги народу&raquo;.&nbsp;​ Деталі: Безкоштовний політ на повітряній кулі з символікою партії та власним прізвищем Іващенко влаштував для полтавців на День Незалежності (ще до старту виборчої кампанії 2020). У штабі політика зазначили, що орендували її за 10 тисяч гривень. Сам політ для охочих тривав до 3 хвилин. Скористалися такою послугою близько 170 осіб.&nbsp; &nbsp;
3 Де? Полтава.

Що роздають? Політ на повітряній кулі.

Від кого? Сергій Іващенко, потенційний кандидат в мери від «Слуги народу». ​

Деталі: Безкоштовний політ на повітряній кулі з символікою партії та власним прізвищем Іващенко влаштував для полтавців на День Незалежності (ще до старту виборчої кампанії 2020).

У штабі політика зазначили, що орендували її за 10 тисяч гривень. Сам політ для охочих тривав до 3 хвилин. Скористалися такою послугою близько 170 осіб
 
Де?&nbsp;Одещина (с. Великий Буялик). Що роздають? Велосипеди. Від кого?&nbsp;Олег Корженко, потенційний кандидат у депутати Одеської облради від &laquo;Батьківщини&raquo;. Деталі: Сім велосипедів Корженко вручив листоношам вже після старту виборчої кампанії 2020, придбав їх&nbsp;за власний кошт.&nbsp; Сам Корженко аргументував свій вчинок тим, що&nbsp;&laquo;важливо у наш час підтримувати листонош та не допустити закриття поштових відділень у селах&raquo;.
4 Де? Одещина (с. Великий Буялик).

Що роздають? Велосипеди.

Від кого? Олег Корженко, потенційний кандидат у депутати Одеської облради від «Батьківщини».

Деталі: Сім велосипедів Корженко вручив листоношам вже після старту виборчої кампанії 2020, придбав їх за власний кошт

Сам Корженко аргументував свій вчинок тим, що «важливо у наш час підтримувати листонош та не допустити закриття поштових відділень у селах».
Де? Вінниця. Що роздають? Лавки. Від кого?&nbsp;Віктор Мацера, потенційний кандидат у депутати Вінницької міськради. Деталі: Лавки із надписами&nbsp;&laquo;Шановним мешканцям від депутата Вінницької міської Ради Віктора Мацери&raquo; у Вінниці зафіксували представники&nbsp;&laquo;Опори&raquo;. Подібні таблички з іменем політика також помітили біля одного з відремонтованих під&#39;їздів та на встановленому незадовго до початку виборчої кампанії 2020 дитячому майданчику.&nbsp;
5 Де? Вінниця.

Що роздають? Лавки.

Від кого? Віктор Мацера, потенційний кандидат у депутати Вінницької міськради.

Деталі: Лавки із надписами «Шановним мешканцям від депутата Вінницької міської Ради Віктора Мацери» у Вінниці зафіксували представники «Опори».

Подібні таблички з іменем політика також помітили біля одного з відремонтованих під'їздів та на встановленому незадовго до початку виборчої кампанії 2020 дитячому майданчику. 
Де? Одещина (м.&nbsp;Чорноморськ). Що роздають?&nbsp;Секонд-хенд. Від кого?&nbsp;Василь Гуляєв, потенційний кандидат у мери.&nbsp; Деталі: Роздачу одягу секонд-хенду під час зустрічі Гуляєва з виборцями 19 вересня зафіксували представники&nbsp;&laquo;Опори&raquo;. За інформацією спостерігачів мережі, присутнім на заході також роздавали безкоштовну каву (у стаканчиках з логотипом політичної партії &laquo;За майбутнє&raquo; і прізвищем кандидата) та морозиво.
6 Де? Одещина (м. Чорноморськ).

Що роздають? Секонд-хенд.

Від кого? Василь Гуляєв, потенційний кандидат у мери. 

Деталі: Роздачу одягу секонд-хенду під час зустрічі Гуляєва з виборцями 19 вересня зафіксували представники «Опори». За інформацією спостерігачів мережі, присутнім на заході також роздавали безкоштовну каву (у стаканчиках з логотипом політичної партії «За майбутнє» і прізвищем кандидата) та морозиво.
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Софія Середа

Моя співпраця з Радіо Свобода розпочалася в липні 2011-го. За цей час я була журналісткою та менеджеркою соціальних мереж. У січні 2018-го я започаткувала документальний проєкт і понад рік на основі архівних документів щотижня розповідала про репресії та інші злочини радянського режиму, а також про діяльність КДБ. Саме у рамках цього проєкту я розповіла про раніше невідомі подробиці аварії на ЧАЕС, про пригоди іноземних шпигунів в СРСР, а також про те, чи справді батько Віктора Медведчука був «націоналістом». Нині я – політична та парламентська кореспондентка: уважно слідкую за депутатами і їхньою діяльністю у стінах Верховної Ради.​

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