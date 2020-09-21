Яйця, секонд-хенд, велосипеди і повітряна куля: на що ідуть політики заради перемоги на місцевих виборах? (частина 2)





У першій частині огляду того, на що ідуть політики заради перемоги на місцевих виборах, Радіо Свобода вже розповідало про



Станом на 18 вересня правоохоронці зареєстрували в Україні уже 330 заяв та повідомлень, пов’язаних із порушенням виборчого процесу. Зокрема, до ЄРДР внесли відомості щодо 34 кримінальних правопорушень щодо підкупу виборців. Виборча кампанія-2020 офіційно розпочалася в Україні 5 вересня, однак ті, хто має намір балотуватися під час прийдешніх місцевих виборів, ще задовго до цієї дати розпочали свою агітацію, яка інколи мала ознаки непрямого підкупу, що зафіксували, наприклад, в «Опорі».У першій частині огляду того, на що ідуть політики заради перемоги на місцевих виборах, Радіо Свобода вже розповідало про воду, кавуни, маски та шампанське для виборців . Цього разу до підбірки потрапили інші, не менш креативні різновиди передвиборчої агітації, які можуть бути розцінені як порушення виборчого законодавства.Станом на 18 вересня правоохоронці зареєстрували в Україні уже 330 заяв та повідомлень, пов’язаних із порушенням виборчого процесу. Зокрема, до ЄРДР внесли відомості щодо 34 кримінальних правопорушень щодо підкупу виборців.