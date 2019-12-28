У Києві відкрили рух Шулявським шляхопроводом

У Києві відкрили для транспорту Шулявський шляхопровід. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«Нагадаю, рух транспорту там закрили і почали розбирати «стомлений» міст 17 березня цього року. І потім взялися за зведення нового шляхопроводу. Фактично, за 9 місяців ми побудували шляхопровід і відкрили рух ним. Це був основний етап робіт», – мовиться у повідомленні.

За словами мера, до літа наступного року планують закінчити весь проєкт з розв’язкою.

У лютому 2017 року на Шулявському шляхопроводі обвалилася частина бетонної огорожі. У «Київавтодорі» причинами обвалу мосту назвали пожежі, які сталися раніше. Тоді у мерїі заявили, що реконструкція Шулявського мосту в Києві може тривати до двох років.

У березні 2019 року шляхопровід повністю перекрили на реконструкцію.