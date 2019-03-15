Шулявський міст у Києві повністю закривають на реконструкцію – мерія

З 16 березня Шулявський шляхопровід у Києві повністю перекривають на реконструкцію, повідомили у Київській міській держадміністрації.

«Через це рух транспорту буде організовано прилеглими вулицями. Демонтажні роботи розпочнуться уже 17 березня. Спочатку будуть виконувати демонтаж контактної мережі, демонтаж опор освітлення, демонтаж карнизних блоків, демонтаж консолей тротуарів, розбирання асфальтно-бетонного покриття, демонтаж самих балок прогонових будов та частковий демонтаж ростверків», – йдеться в повідомленні на сайті мерії.

За даними КМДА, до кінця року планують завершити роботи з будівництва нового шляхопроводу, велосипедних доріжок і з’їздів, реконструкції підземного пішохідного переходу та робіт з озеленення.

Рух транспорту на цей час організують прилеглими вулицями.

«Просимо водіїв поставитися з розумінням до цієї ситуації та обрати альтернативні маршрути», – звернулися у столичній мерії.

У лютому 2017 року обвалилася частина бетонної огорожі на Шулявському шляхопроводі. У «Київавтодорі» причинами обвалу мосту назвали пожежі, які сталися раніше. Тоді у мерїі заявили, що реконструкція Шулявського мосту в Києві може тривати до двох років.