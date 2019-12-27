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27 грудня 2019, Київ 18:45
Новини | Події

Шулявський міст у Києві випробували на міцність, відкриють до 1 січня – Кличко

У березні цей шляхопровід повністю перекрили на реконструкцію

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Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що до нового року в столиці відкриють проїзд Шулявським мостом.

«Сьогодні відбулися випробування Шулявського шляхопроводу. Поки по ньому їздили вісім 30-тонників, ми з будівельниками стояли під мостом. Є в них така традиція. Міст витримав навантаження. Тож до Нового року відкриємо технологічний проїзд ним.

За словами Кличка, на мосту вже змонтували освітлення, заасфальтували проїжджу частину і нанесли на полотно тимчасову розмітку

Усю розв’язку планують завершити до літа наступного року, заявив Кличко.

У лютому 2017 року на Шулявському шляхопроводі обвалилася частина бетонної огорожі
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У лютому 2017 року на Шулявському шляхопроводі обвалилася частина бетонної огорожі. У «Київавтодорі» причинами обвалу мосту назвали пожежі, які сталися раніше. Тоді у мерїі заявили, що реконструкція Шулявського мосту в Києві може тривати до двох років.

У березні 2019 року шляхопровід повністю перекрили на реконструкцію.

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