Шулявський міст у Києві випробували на міцність, відкриють до 1 січня – Кличко

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що до нового року в столиці відкриють проїзд Шулявським мостом.

«Сьогодні відбулися випробування Шулявського шляхопроводу. Поки по ньому їздили вісім 30-тонників, ми з будівельниками стояли під мостом. Є в них така традиція. Міст витримав навантаження. Тож до Нового року відкриємо технологічний проїзд ним.

За словами Кличка, на мосту вже змонтували освітлення, заасфальтували проїжджу частину і нанесли на полотно тимчасову розмітку

Усю розв’язку планують завершити до літа наступного року, заявив Кличко.

У лютому 2017 року на Шулявському шляхопроводі обвалилася частина бетонної огорожі. У «Київавтодорі» причинами обвалу мосту назвали пожежі, які сталися раніше. Тоді у мерїі заявили, що реконструкція Шулявського мосту в Києві може тривати до двох років.

У березні 2019 року шляхопровід повністю перекрили на реконструкцію.