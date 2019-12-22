Рух автомобілів Шулявським шляхопроводом планують запустити до 29 грудня – мер Києва

Рух автомобілів Шулявським шляхопроводом планують запустити до 29 грудня, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Ми робимо все, щоб запустити рух автомобілів Шулявським шляхопроводом уже в кінці наступного тижня», – написав Кличко у Facebook.

За його словами, 23-26 грудня планують асфальтувати підходи до мосту з боку вулиць Вадима Гетьмана та Олександра Довженка. Після цього відбудуться технічні випробування шляхопроводу.

«На ньому встановлять спеціальне обладнання, що вимірюватиме прогини мосту та статичні і динамічні навантаження на нього. Для випробовування залучать вісім 30-тонних автомобілів, за допомогою яких створять максимально допустимі навантаження», – заявив Кличко.

Сам шляхопровід уже почали асфальтувати. Гарантію на експлуатацію покриття підрядник дає на 10 років.

У лютому 2017 року на Шулявському шляхопроводі обвалилася частина бетонної огорожі. У «Київавтодорі» причинами обвалу мосту назвали пожежі, які сталися раніше. Тоді у мерїі заявили, що реконструкція Шулявського мосту в Києві може тривати до двох років.

У березні 2019 року шляхопровід повністю перекрили на реконструкцію.