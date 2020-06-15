Тимошенко: «Батьківщина» не висуватиме кандидата в окрузі, де балотуватиметься Ляшко

Партія «Батьківщина» не висуватиме свого кандидата на виборчому окрузі в Чернігівській області, де на дострокових виборах до Верховної Ради планує балотуватися лідер Радикальної партії Олег Ляшко. Про це 15 червня повідомила лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко.

«На 208-му окрузі всі українські сили мають об’єднатися. Наша політична сила підтримала Олега Ляшка як єдиного кандидата від українських сил», – сказала Тимошенко журналістам під час погоджувальної ради парламенту.

Виборчий округ №208 знаходиться в Чернігівській області. До складу округу входять Бахмацький, Борзнянський, Куликівський, Менський і Талалаївський райони та частина Ічнянського району (місто Ічня і територія на північний схід від нього).

Центральна виборча комісія визначила дату проведення виборів народного депутата на окрузі №208 у Чернігівській області на 25 жовтня. Відповідне рішення комісія ухвалила на засіданні 5 червня.

Увечері 23 травня за фактом загибелі народного депутата Валерія Давиденка правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство.

Перед тим заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що тіло народного депутата Валерія Давиденка з вогнепальним пораненням у голову виявили в суботу у його офісі в Києві.

У парламент нинішнього складу Валерій Давиденко був обраний як самовисуванець по 208-му округу в Чернігівській області. Він був членом депутатської групи «Довіра».