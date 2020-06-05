ЦВК призначила вибори народного депутата замість загиблого Давиденка одночасно з місцевими

Центральна виборча комісія визначила дату проведення виборів народного депутата на окрузі №208 у Чернігівській області на 25 жовтня. Відповідне рішення комісія ухвалила на засіданні 5 червня.

«Призначити проміжні вибори народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 208 (Чернігівська область) на неділю, 25 жовтня», –йдеться в постанові, яку зачитала на засіданні членкиня ЦВК Олександра Кармаза.

Вона зазначила, що виборчий процес почнеться на наступний день після оприлюднення офіційного постанови. За наявності бюджетних коштів така публікація запланована на 26 серпня 2020 року.

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Як додав голова ЦВК Олег Діденко, комісія зіштовхнулася зі складнощами під час вирішення питання про ці вибори, зокрема – відсутність необхідних бюджетних асигнувань. Відтак в установі вирішили розвести в часі призначення виборів і офіційний початок передвиборчої кампанії.

Таким чином, вибори народного депутата на окрузі №208 відбудуться одночасно з місцевими виборами. Це збільшить навантаження на членів дільничих виборчих комісій, проте дозволить заощадити бюджетні кошти, прогнозує Діденко.

«Було знайдене рішення призначити вибори одночасно з місцевими. Окрім всього сказаного, це ще й дозволить зекономити майже 11 мільйонів бюджетних коштів на проведення виборів, тому що фінансування виборчої комісії буде здійснюватися за однією виборчою програмою», – додав він.

Увечері 23 травня за фактом загибелі народного депутата Валерія Давиденка правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство.

Перед тим заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що тіло народного депутата Валерія Давиденка з вогнепальним пораненням у голову виявили в суботу у його офісі в Києві.

У парламент нинішнього складу Валерій Давиденко був обраний як самовисуванець по 208-му округу в Чернігівській області. Він був членом депутатської групи «Довіра».