Голова Ради Разумков відреагував на загибель депутата Давиденка

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков від імені колег висловив співчуття рідним та близьким загиблого 23 травня депутата парламенту Валерія Давиденка.

«Верховну Раду сколихнула страшна звістка про трагічну смерть нашого колеги по парламенту, народного депутата VIII та IX скликань Валерія Давиденка. Наразі обставини загибелі народного депутата з’ясовуються правоохоронними органами. Розслідування має бути оперативним та максимально об‘єктивним», – наголосив Разумков.

Увечері 23 травня за фактом загибелі народного депутата Валерія Давиденка правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство.

Перед тим заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що тіло народного депутата Валерія Давиденка з вогнепальним пораненням у голову виявили в суботу у його офісі в Києві. За словами Геращенка, правоохоронці перевіряють всі можливі версії загибелі політика. Деякі ЗМІ вказували, що, за непідтвердженими даними, причиною смерті могло стати самогубство.

У парламент нинішнього складу Валерій Давиденко був обраний як самовисуванець по 208-му округу в Чернігівській області. Він був членом депутатської групи «Довіра».