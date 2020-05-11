У ЦВК не знають, скільки знадобиться часу для підготовки виборів в ОРДЛО

У Центральній виборчій комісії не знають, скільки знадобиться часу для підготовки виборів на нині окупованих територіях Донецької і Луганської областей. Про це у відповіді на запит проєкту Донбас.Реалії щодо можливості проведення місцевих виборів в окупованих районах Донецької та Луганської областей в жовтні цього рок, повідомив голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко.

«На даний час практично неможливо говорити про будь-які часові рамки, які необхідні для підготовки і проведення виборів на деокупованих територіях ОРДЛО, бо цьому повинна передувати оцінка фактичного стану справ на цих територіях, після відновлення контролю над ними», – зазначив голова ЦВК.

Передувати процесові підготовки, зазначили в ЦВК, має повернення фактичного контролю за цими територіями і відновлення там роботи державних органів влади України.

«Для проведення демократичних виборів необхідне також належне функціювання на відповідних територіях правоохоронних органів, органів, що забезпечуватимуть безпеку, судів, банківських установ, українських засобів масової інформації і політичних партій. Повинен бути реалізований цілий комплекс заходів для реінтеграції цих територій. І переважна більшість цих і багатьох інших питань потребує законодавчого врегулювання», – наголосив Діденко.

У Центрвиборчкомі вказали, що для проведення виборів в ОРДЛО необхідно виконати значно ширший перелік заходів порівняно з підготовкою до місцевих виборів у звичайних умовах.

«Для прикладу, необхідно відновити й актуалізувати відомості Державного реєстру виборців на цих територіях, без чого неможливо буде коректне складання списків виборців, проаналізувати фактичний стан приміщень дільничних виборчих комісій і забезпечити комісії необхідними приміщеннями (адже багато з приміщень можуть виявитися зруйнованими), обладнанням, транспортом, зв’язком, охороною, тощо», – вказано у відповіді на запит.

Президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв про бажання провести місцеві вибори в жовтні 2020 року на всій території країни, включно з окупованими районами Донецької і Луганської областей.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак 4 травня під час онлайн-дискусії, організованої американським аналітичним центром Atlantic Council, заявляв: «Я дуже вірю, що нам вдасться провести місцеві вибори, у тому числі на сьогодні непідконтрольних (Києву) територіях, загалом по всій території нашої країни. І ці вибори за українським законодавством будуть дуже потужним шляхом для припинення війни на Донбасі». Він не уточнив, чи під «всією територією України загалом» мав також на увазі й Крим, чи він уже не сприймає півострів як територію України.

Місцеві вибори в Україні, принаймні, на вільних її територіях, плануються на 25 жовтня 2020 року.