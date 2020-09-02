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02 вересня 2020, Київ 14:26
Новини | Політика

Стан Юлії Тимошенко поліпшився, на COVID-19 захворів її колега по фракції

Юлія Тимошенко в захисній масці, березень 2020 року

Голова парламентської фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко 2 вересня повідомила про поліпшення стану свого здоров’я.

«Сьогодні, нарешті, кризовий стан вдалося пережити, і хоч до одужання ще далеко, тепер вже є можливість крок за кроком повертатися до нормального життя», – написала Тимошенко у фейсбуці.

Вона висловила подяку «всім, хто мене лікував, хто молився за моє здоров‘я, хто в перші хвилини біди кинувся на допомогу, передаючи ліки, поради по лікуванню, рятівні пропозиції». «Усе це було вчасно, потрібно і все це допомогло мені боротися з цією бідою», – додала Юлія Тимошенко.

Цього ж дня про позитивний тест на COVID-19 повідомив колега Тимошенко по фракції, 39-річний Іван Крулько.

«З учорашнього дня знаходжуся на самоізоляції. Самопочуття як при неважкій формі грипу. Виконую всі поради лікарів і сподіваюся швидко повернутися до роботи», – відзначив Крулько.

На нову коронавірусну інфекцію у Верховній Раді перехворіли вже понад десяток депутатів. Першим із них, ще в березні 2020 року, захворів депутат Сергій Шахов.

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