Шмигаль: у вересні-жовтні матимемо доволі напружений момент із проходженням чергової хвилі коронавірусу

Українська влада очікує «у вересні-жовтні» доволі напружений момент «із проходженням чергової хвилі коронавірусу», повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в інтер’ю виданню The Page.

«Що тут важливо. Зараз ми продовжили карантин фактично до початку листопада. Очевидно, що він, напевно, буде продовжений і далі. Зважаючи на ті показники, які ми зараз маємо, у вересні-жовтні матимемо доволі напружений момент із проходженням чергової хвилі коронавірусу. Тут важливо правильно підготувати медичну систему, лікарів, обладнання, лікарні, підвести кисень до ліжок. Це один із елементів сучасних протоколів лікування», – сказав Шмигаль.

Він додав, що уряд не планує повторювати «локдаун» країни.

«Ми не бачимо економічної можливості зупинити країну на два або більше тижнів. Тому ми використовуватимемо лише інструменти адаптивного карантину, якими зараз користуємось. «Червоні» зони, де локально закриваємо пересування людей та просимо усіх залишатись вдома для того, щоб розірвати ланцюжки в тих локальних місцях спалахів», – заявив Шмигаль.

У березні в Україні запровадили карантин через загрозу коронавірусної хвороби COVID-19. Згодом його кілька разів продовжували. У травні карантинні заходи почали поступово послаблювати.

Станом на 1 вересня в Україні виявили 123 303 хворих на COVID-19, померли 2 605 пацієнтів, 57 802 одужали.