Шмигаль розповів, коли можуть відкрити кордон для іноземців

Україна відкриє кордон для іноземців, коли приріст нових випадків захворювання на COVID-19 зменшуватиметься протягом двох тижнів. Про це в ефірі телеканалу «1+1» заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, наразі уряд прогнозує, що наприкінці вересня – початку жовтня приріст становитиме близько 3 тисяч випадків за добу.

«Коли епідемія піде на спад. Коли ми будемо бачити, хоча б протягом двох тижнів, що епідемія спадає, тоді можна буде приймати рішення про послаблення карантин», – зазначив Шмигаль.

Прем’єр додав, що після 28 вересня, коли закінчується термін заборони, уряд ухвалюватиме рішення, чи продовжувати її, залежно від епідситуації. Заборону можуть скасувати, якщо ситуація з коронавірусом в Україні раптом поліпшиться.

Шмигаль наголосив, що збитків від рішення уряду про заборону на в’їзд для іноземців немає.

Минулої доби в Україні вже вкотре підтвердили понад 2000 нових випадків інфікування коронавірусом. Загалом станом на 1 вересня в Україні виявили 123 303 хворих на COVID-19, померли 2 605 пацієнтів, 57 802 одужали.