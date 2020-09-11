Київ обмежує роботу спортзалів та масові заходи

Київ обмежу роботу спортзалів та масові заходи через потрапляння в помаранчеву зону, повідомив мер Києва Віталій Кличко у телеграмі.

Загалом місто запроваджує сім нових обмежень:

проведення масових (культурних, спортивних, соціальних, релігійних, та інших) заходів дозволене за участі не більш як 220 осіб – 1 особа на 10 квадратних метрів площі будівлі;

заборонена діяльність закладів, що надають послуги з розміщення, – крім готелів;

відвідування групових занять у професійних та вищих навчальних закладах освіти дозволене групами не більш ніж 20 осіб;

проведення медзакладами планових госпіталізацій теж тимчасово обмежене. Це не стосується надання медичної допомоги вагітним, новонародженим, пацієнтам з онкозахворюваннями, паліативних хворим та випадків, коли є ризик для життя пацієнта;

заборонена діяльність спортивних залів та фітнес-центрів, крім закладів, що можуть забезпечити відвідування не більше 1 особи на 10 квадратних метрів приміщення;

заборонений прийом дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку – санаторіїв і таборів у столиці та передмісті;

перевезення пасажирів автомобільним та міським громадським транспортом здійснюється тільки в кількості 50% місць для сидіння.

Київ потрапляє до помаранчевої зони з 14 вересня. Станом на 11 вересня в столиці виявили 16 523 випадки COVID-19. Одужали 5170 людей.