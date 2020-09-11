У Росії повідомили про добовий максимум хворих на COVID-19 з кінця липня

У Росії кількість підтверджених за минулу добу хворих на COVID-29 склала 5504, що є максимумом від 30 липня, повідомив 11 вересня оперативний штаб із боротьби з коронавірусною інфекцією.

Згідно з повідомленням, кількість смертей через коронавірус збільшилася в Росії за добу на 102, одужали 5734 людини.

Від початку пандемії в Росії захворіли на COVID-19, за офіційними даними, 1 051 874 осіб, одужали – 868 107, померли – одужали 18 365 пацієнтів.

У світі, за даними Університету Джонса Гопкінса, кількість інфікованих COVID-19 перевищила 28 мільйонів, померли понад 909 тисяч людей, одужали майже 19 мільйонів.​