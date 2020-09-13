Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
13 вересня 2020, Київ 11:26
Відео

В Армянську не народжують через COVID-19

В Армянську не народжують через COVID-19
Embed
В Армянську не народжують через COVID-19

No media source currently available

0:00 0:08:50 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

В Армянську закрили єдину міську лікарню. Її перепрофілювали під шпиталь для хворих на COVID-19. На місто з населенням у 22 тисячі людей працює денний стаціонар на 10 ліжок. Хворих направляють в інші міста. Породіль – за 130 км, до Євпаторії. Місцевих жителів обурює, що кримська влада обрала під коронавірусний шпиталь віддалене місто. Не всі знають, куди за екстреної потреби звертатися по медичну допомогу. У представництві президента України в АР Крим також критикують закриття лікарні для жителів Армянська.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Нагору
XS
SM
MD
LG