Крим випередив Росію: анексований півострів побив коронавірусний рекорд

Антирекорд Криму: за темпами поширення коронавірусної інфекції у серпні окупований півострів випередив усі регіони Росії. Це статистика російського уряду. У процентному співвідношенні, порівняно з липнем, у серпні захворюваність на COVID-19 у Криму зросла на 149%.

Причина сплеску захворюваності у серпні:

російські курортники;

концерти;

фестивалі;

та інші масові заходи

«...літаки з Росії, особливо з Москви і Санкт-Петербурга, найбільш інфікованих регіонів, регулярно від 30 до 70 літаків прилітали до Криму. Плюс ці люди не проходили ніякої самоізоляції і одразу прямували в громадські місця – пляжі, кафе», – переконує голова правління Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник.

Без дистанції і масок. Навіть Путін

Першого вересня у Ялті відбувся концерт військової пісні. На набережній зібралися тисячі людей.

20 серпня в Криму стартував Koktebel Jazz Party під патронатом пропагандиста Дмитра Кисельова і за участі його колеги Ольги Скабєєвої. Глядачів у масках на фестивалі майже не було.

Наприкінці серпня до Криму приїздив Володимир Путін. Президент Росії відкривав трасу «Таврида». На урочистостях поруч із ним десятки чиновників, менеджерів будівельних компаній та інженерів. Соціальною дистанцією знехтували, засобами індивідуальної гігієни теж.

У День знань в Криму відбулися святкові лінійки. Як і на материковій Україні їх дозволили тільки для першокласників. На шкільних плацах збирались натовпи з десятків людей, школярі штовхалися у чергах до класів.

Глава Криму, підконтрольний Кремлю, Сергій Аксьонов, чиновники і викладачі – усі були без масок.

На тлі концертів і фестивалів кримчани скаржаться на переповнені лікарні у соцмережах. Анонім у пабліку «Підслухано Сімферополь» написав наступне:

Попросили написати відмову від госпіталізації

«Ось прийшла сімейна пара зробити знімок легень. Жінка кашляє. В описі знімка – двостороння пневмонія з можливою вірусною етіологією. Жінка читала вголос, і їй пояснювали, що це означає, попросили написати відмову від госпіталізації, хоча за правилами вони повинні викликати швидку».

Користувачка із ніком Катерина Кондрашенкова теж поскаржилась на відмову від госпіталізації.

«Це відбувається вже не менше двох тижнів, боремося з двосторонньою пневмонією самостійно. Швидка приїжджає, надає допомогу і консультує, але не госпіталізують навіть за 50% ураження легенів.

Місць немає, не допомагають ані дзвінки, ані скарги, ані вмовляння

Місць немає, не допомагають ані дзвінки, ані скарги, ані вмовляння. Дільничний лікар у кращому випадку прийде послухати дихання і поміряти температуру. Хворих з пневмонією не злічити».

В останній тиждень серпня у Криму зафіксували понад 250 випадків зараження коронавірусом, за даними влади призначеної Кремлем.

Занижена статистика?

Це абсолютний рекорд за всі 5 місяців пандемії на півострові. Але й ці цифри занижені щонайменше втричі кажуть правозахисники.

Вони помітили, що на півострові ще не було жодного офіційно визнаного випадку інфікування в російській армії, поліції, ФСБ та інших силових структурах. За статистикою, діти теж не хворіють – розповідає Ольга Скрипник.

Їх лікують за протоколом звичайної пневмонії

«Приклад, який підтверджує, що статистика занижена – це діти. Ще в березні і квітні нам лікарі в різних лікарнях різних районів Криму підтвердили, що ситуація у них була такою, що якщо надходять діти з ознаками COVID-19 з пневмонією, то навіть за наявності пневмонії цих дітей не тестують.

Їх лікують за протоколом звичайної пневмонії, але не направляють на лікування як хворих на COVID-19».

Кримчанина Костянтина Виноградова теж не хотіли лікувати від COVID-19.

Росспоживнагляд відмовлявся визнавати діагноз і направив чоловіка лікувати запалення легенів. Виноградов записав відеозвернення, в якому поскаржився на чиновників.

«Хоча я був у важкому стані, вчора-позавчора лікарі боролися за моє життя тут в ялтинській лікарні. Росспоживнагляд не хотів надавати мої дані щодо коронавірусу. Його вже підтвердили у моєї сестри, у свояків і все одно Росспоживнагляд піддавав моє життя небезпеці. Лікарі не могли мене лікувати нормально».

У Федеральній службі Росії з нагляду у галузі охорони здоров’я визнали, що статистика щодо захворювання на коронавірус не точна. Інфікованих більше натякнула голова організації Алла Самойлова.

«Медзаклади по-різному трактують причини смерті пацієнтів, які померли на ліжках у стаціонарах, призначених для лікування хворих COVID-19. Частину з них реєструють як померлих від серцево-судинних та інших захворювань».

Крим.Реалії запитали у кримчан чому серпень став рекордним за темпами поширення коронавірусу на анексованому півострові?

І ось які відповіді отримали:

«Зі збільшенням приїжджих, я думаю тільки з цим. Тому що до цього у нас темпи були зовсім інші. ... У сезон почнуться свої захворювання осінні: застуди, грипи - все попереду»​.

«​Бо люди не дотримуються... Ну не дотримуються того, що говорять по телевізору. Менше виходити треба (на вулицю)».

«​Гадаю через приїжджих. … Потрібно дотримуватися всіх рекомендацій ... мити руки, дотримуватися дистанції і маски ... але я скептично до масок ставлюся».

​«Я так думаю, тому що курортний сезон відкрили. Коли у нас був жорсткий санітарний контроль було менше – 18-20, а зараз за 100 перевалило».

«Напевно курортний сезон вплинув, зробив свою справу. Я розумію, що проблема існує, але я не хочу про це думати. Щоб не лякатися. Ну буде, так буде».

Брак лікарів

В умовах коронавірусних рекордів Криму бракує лікарів для роботи з інфікованими. Про це написало офіційне видання Федеральних зборів Росії. Приміром, ситуація в лікарні Керчі настільки критична, що член Ради Федерації Росії від окупаційної влади Криму Ольга Ковітіді доручила взяти ситуацію під особистий контроль Аксьонову.

Дефіцит кадрів в Керчі надзвичайно гострий

«Ми проводили виїзний прийом у Керчі, зустрічалися з колективом лікарні. ...Сергій Валерійович прошу вас звернути вашу увагу на те, що дефіцит кадрів в Керчі надзвичайно гострий. Організація, звичайно, хороша і головлікар справляється, і тим не менше ця ситуація дуже актуальна. ... Прошу взяти це питання під особистий контроль».

Щоб зменшити навантаження на медперсонал, лікарня в Сімферополі опублікувала список затребуваних вакансій для боротьби з коронавірусом. Ми зателефонували до лікарні і запитали, які саме спеціальності потрібні?

«Незалежно від вашої спеціалізації, ви будете працювати лікарем-пульмонологом. У червоній зоні тільки пульмонологічні хворі. Тому, згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я (Росії), будь-які фахівці, крім стоматологів, можуть працювати лікарями-пульмонологами».

Пік захворюваності на COVID-19 у Криму припав саме на вересень. У жовтні в Росії запланована масова вакцинація від коронавірусу, вона торкнеться і кримчан. Нині препарат «Супутник» випробовують.

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