У Сімферополі заарештували кримчанина, його звинуваючуть в участі в «нацбатальйоні»

Підконтрольний Росії Київський районний суд анексованого Сімферополя заарештував кримчанина Меджита Аблямітова. Його підозрюють в участі в «українському націоналістичному батальйоні», повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

За інформацією на сайті суду, Аблямітов перебуватиме в слідчому ізоляторі до 17 жовтня.

19 серпня ФСБ Росії стверджувала, що затримала жителя Кіровського району Криму, якого підозрюють в участі в «українському націоналістичному батальйоні». У ФСБ стверджували, що кримчанин в 2016 році виїхав на материкову частину України і вступив «до батальйону імені Н. Челебіджихана, створеного Лєнуром Іслямовим».

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Крим.Реаліі намагалися зв’язатися з власником кримськотатарського телеканалу ATR, головою громадської організації «Аскер» Лєнуром Іслямовим, але наразі він не відповів.

Прокуратура АРК повідомила цього ж дня, що відкрила кримінальне провадження за фактами незаконного затримання та проведення обшуку в громадянина України за нібито участь в «добровільному кримськотатарському батальйоні імені Номана Челебіджихана».

Раніше в Криму винесли три обвинувальних рішення щодо кримських татар, яких визнали винними в тому, що вони були членами «кримськотатарського батальйону» імені Номана Челебіджихана, засновником якого вважають Ленура Іслямова. Винесені також два заочних вироки кримчанам з аналогічними обвинуваченнями.​

Дискусія про створення кримськотатарського батальйону в складі структури правоохоронних органів України триває з 2016 року.

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У Національній гвардії України, яка входить в систему Міністерства внутрішніх справ України, відзначали, що заяви про створення в їх структурі «кримськотатарського батальйону» залишаються поки на рівні заяв, які не закріплені законодавчо.

Ленур Іслямов раніше закликав присвоїти створюваному «кримськотатарському батальйону» імені Номана Челебіджихана номер військової частини.