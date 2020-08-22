Російська імперія використовує мову як важіль для впливу на сусідні країни – Еміне Джапарова

Вона добре знає російську, бо закінчувала російську школу, але кілька років тому принципово говорила українською в прямому ефірі російського телеканалу. Через анексію Криму вона не може поїхати до рідної Керчі, до будинку, де її батько колись зробив табличку: тут розмовляють кримськотатарською. Для неї є важливим дистанціювання «від «брата», міф про якого нам постійно нав’язували, коли ми перекриваємо «пуповинний зв’язок» з Російською Федерацією, то спроможні сформувати без впливу ззовні бачення, хто ми є». У чому схожість нинішньої білоруської ситуації з Україною 2014-го? Чи не зажене світ Білорусь в російські «обійми»? Якою є стратегія повернення Криму? Про все це і більше перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова в інтерв’ю Радіо Свобода.