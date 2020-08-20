В анексованому Криму затримали учасника кримськотатарського батальйону – українська поліція

Підконтрольні Росії силовики в анексованому Криму затримали учасника добровольчого кримськотатарського «батальйону імені Номана Челебіджихана» та провели в його домівці обшуки, повідомило українське управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим.

«Затриманий мешканець Кіровського району Автономної Республіки Крим обвинувачується в участі у нібито незаконному збройному формуванні на території України, сприянні українським прикордонникам в спільному патрулюванні прикордонної зони з анексованим півостровом, перевірці громадян і автомобілів на пунктах пропуску», – розповіли в поліції.

Українські поліцейські відкрили провадження за частиною 2 статті 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та частини 2 статті 162 (порушення недоторканності житла) Кримінального кодексу України.

Батальйон імені Номана Челебіджихана – добровольче об’єднання, створення якого було проголошене в 2014 році. Складений переважно з кримських татар підрозділ мав охороняти райони, що межують із анексованим Кримом. Батальйон мав стати частиною Національної гвардії України, але наразі існує лише на рівні заяв. Голова громадської організації «Аскер» Ленур Іслямов раніше закликав присвоїти «кримськотатарському батальйону» імені Челебіджихана номер військової частини.